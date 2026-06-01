Буданов про зустрічі з депутатами: Така комунікація дає реальні результати

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що зустрічається "за необхідності" з народними депутати, і наголосив на необхідності такої комунікації, оскільки вона дає реальні результати.

"Зустрічаюся за необхідності. Коли є необхідність, одразу не бачу в цьому жодних проблем", – сказав Буданов на брифінгу у понеділок.

За його словами, зустрічі стали "інтенсифіковані", і це дає результат.

"У мене є певний об'єм інформації, якого їм (депутатам – ІФ-У) ніколи не вистачає. У них є певні побажання до роботи з Офісом президента. Разом якось знаходимо рішення", – зауважив Буданов

"Я думаю, що останнє голосування показало, що це є ефективно і це є правильно. Така комунікація потрібна і дає реальні результати", – наголосив він.