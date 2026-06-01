19:39 01.06.2026

Американська делегація підтвердила свій візит до Києва і до Москви найближчим часом – Буданов

Україна найближчим часом очікує на візит американської делегації до Києва, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Вони (США – ІФ-У) підтвердили те, що вони планують прибути в найближчий час до міста Києва і до міста Москва", – сказав Буданов на пресбрифінгу у понеділок.

Він також спростував інформацію, що нібито перемовний процес знаходиться у глухому куті, "оскільки певні процеси тривають....вони, скажімо так, не зовсім публічні".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський на початку травня заявляв, що візит представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва очікується на рубежі весни-літа. В середині місяця заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що запрошення Віткоффа та Кушнера до столиці України залишається в силі.

