19:38 01.06.2026

Буданов анонсував найближчим часом обмін військовополоненими

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що найближчим часом можливий обмін військовополоненими.

"Щодо обмінів, я думаю, що найближчим часом ви побачите ще обмін військовополоненими", – сказав Буданов на пресбрифінгу у понеділок.

Він також наголосив, що ведеться робота над поверненням усіх полонених, зокрема цивільних.

"У нас нема такої кількості цивільних, яка є заручниками в Російській Федерації по зрозумілих абсолютно причинах. Але разом з тим ми якось, як ви бачите, потрошки все ж таки повертаємо. Да, не тій кількості, які б хотіли всі побачити, але вони повертаються", – зазначив він.

