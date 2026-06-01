Буданов вважає реалістичним припинення бойових дій до зими

Президент України Володимир Зеленський бажає припинити бойові дії до зими, і ця мета є правильною та реалістичною, заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Я підтверджую, це насправді його (президента – ІФ-У) намагання, якнайшвидше бажано до зими припинити бойові дії. Я, як керівник Офісу президента, точно буду робити все для того, щоб осягнути в мету, яку поставив президент України. На мій погляд, вона абсолютно правильна, вчасна, реалістична", – сказав Буданов на брифінгу у понеділок.

Він також зазначив, що "зараз є реальні ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій вже існує".