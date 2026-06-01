Сибіга подякував посольствам за те, що вони не залишили Київ попри російські погрози

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував міжнародним партнерам за те, що їхні посольства не залишили Київ попри спроби Росії залякати іноземні дипломатичні місії масованою атакою по Києву.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на форумі "Архітектура Безпеки" у понеділок.

"Ви знаєте, що Путін відверто і відкрито публічно погрожував нанести цими днями удар по Києву. На жаль, ця загроза не зникла. Він нотифікував європейські столиці з попередженням і "порадою" залишити дипмісіям столиці нашої країни. Цього не відбувалось", – зазначив міністр.

Він висловив вдячність посольствам, які стоять поруч з Україною, і за те, що українці не на одинці. "І ми це дуже цінуємо", – додав Сибіга.