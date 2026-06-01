19:32 01.06.2026

Буданов: Існують два підходи щодо визначення історичних постатей до національного Пантеону героїв

Перелік історичних постатей для Пантеону героїв можуть визначити або безпосередньо в законі, або через спеціальну комісію, яку створять після його ухвалення, заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Стосовно того, як мають визначатись історичні постаті. Перша пропозиція – це зробити одразу, першим додатком, якусь кількість людей, яку при прийнятті закону визначать. Другий підхід – це не робити цього додатку. А згідно цього закону створюється спеціальна комісія, яка має обирати людей, хто ж достойний, хто має бути увіковічнений на цьому Пантеоні героїв", – сказав Буданов на брифінгу у понеділок.

Він додав, що "який з цих варіантів буде, ми побачимо згодом. Це закон Верховної Ради".

У кінці березня Буданов заявив, що найближчим часом, за результатами усіх обговорень, подасть на розгляд президента напрацювання та пропозиції щодо створення Пантеону видатних українців, на якому будуть перераховані видатні вихідці з України, які наразі поховані за кордоном.

15 травня Кабмін доручив провести перепоховання в Україні останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища. 19 травня в Люксембурзі відбулася Церемонія ексгумації праху, а безпосередньо перепоховання на НВМК відбулося 25 травня.

19 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини щодо повернення тіла полковника Армії УНР, командира Січових Стрільців та засновника і першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який похований на цвинтарі Кросвейк в місті Роттердам (Нідерланди). 25 травня заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що Україна уже має дозвіл на перепоховання Коновальця, це відбудеться найближчим часом.

20 травня чинний голова ОУН, перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак заявив, що повернення в Україну праху Євгена Коновальця і голови Директорії Української народної республіки (УНР), головного отамана військ та флоту УНР Симона Петлюри може відбутися незабаром.

У свою чергу голова УІНП Олександр Алфьоров заявляє, що необхідно говорити про перепоховання в Україні голови Директорії УНР Симона Петлюри (похований у Парижі, Франція) і гетьмана Української Держави Павла Скоропадського (похований у Оберстдорфі, Німеччина).

Третій президент України (2004-2010) Віктор Ющенко вважає, що Україна зобов'язана домагатися повернення праху гетьманів Івана Мазепи та Пилипа Орлика, а також провідника Степана Бандери.

10:11 29.05.2026
Кабмін передбачив перепоховання на НВМК членів сім'ї видатних борців за незалежність зі встановленням однієї намогильної плити

16:24 27.05.2026
Голова УІНП Алфьоров: родина не проти перепоховати Бандеру, але є застереження щодо безпеки могили під час війни

14:05 26.05.2026
Червак: Заява МЗС Ізраїлю щодо перепоховання Мельника – відверта провокація і підігрування московській пропаганді

13:19 26.05.2026
Ізраїль засудив перепоховання в Україні лідера ОУН Андрія Мельника

12:58 25.05.2026
Голові УІНП Алфьорову невідома майбутня доля алеї видатних українців на Лук'янівському кладовищі, де перепохований Олександр Олесь

11:10 25.05.2026
Україна уже має дозвіл на перепоховання голови ОУН Коновальця, це відбудеться найближчим часом – Верещук

18:22 22.05.2026
Голова УІНП Алфьоров: необхідно говорити про перепоховання в Україні Петлюри і Скоропадського

13:46 21.05.2026
Кортеж з прахом лідера ОУН Мельника вже в Україні – Верещук

11:27 20.05.2026
Голова УІНП Алфьоров: Багато могил видатних українців за кордоном у загрозливому стані, тому потрібні перепоховання

08:59 19.05.2026
Голову ОУН Мельника та його дружину перепоховають у Пантеоні видатних українців на НВМК 24 травня

