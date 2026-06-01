Сибіга: Дуже сподіваємося, що спецтрибунал практично почне функціонувати протягом року

Україна сподівається, що за підтримки партнерів спецтрибунал за злочин агресії практично почне функціонувати протягом року, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга .

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на форумі "Архітектура Безпеки" у понеділок.

"Ми побачили, що міжнародне право потребує не лише норм, а й механізмів примусу. Автоматичні санкції замість пафосних декларацій. Дієва превенція. Женевські конвенції, що реально захищатимуть військовополонених. І, певно, ключова потреба тут – це невідворотність покарання за злочин. Історичним кроком стало створення в Гаазі Спеціального трибуналу щодо злочину агресії", – зазначив міністр.

Він наголосив, що вперше з часів Нюрнберга міжнародна спільнота отримує інструмент притягнення до відповідальності вищого військово-політичного керівництва держави-агресора та її поплічників.

"І це не лише питання справедливості, це питання майбутньої безпеки. І ми дуже сподіваємося, що за підтримки наших партнерів спецтрибунал практично почне функціонувати протягом року. Бо безкарність завжди породжує нову агресію. Невідворотність покарання – це юридичне стримування", – підкреслив Сибіга.

Проте, як наголосив глава МЗС, Україна потребує військового стримування, усвідомлення Росією невідворотності відповіді на агресію та покарання.