19:28 01.06.2026

Буданов про загрозу з Білорусі: Ми маємо бути сильними, тоді нікому не будуть лізти в голову дурні думки

Україна має бути сильною і готовою до будь-чого, тоді нікому не будуть лізти у голову "дурні думки", прокоментував журналістам керівник Офісу президента України Кирило Буданов можливу загрозу з Білорусі.

"Дивіться, ми маємо бути сильними, готовими до будь-чого. Тоді нікому дурні думки в голову лізти не будуть", – сказав він на брифінгу у понеділок.

Він також зазначив, що "ніколи не буде зайвим" допомога, щоб унеможливити саму можливість будь-яких провокацій. Однак Буданов вважає, що голова Об'єднаного перехідного кабінету білоруської демократичної опозиції Світлана Тихановська не зможе "навіть територіально" впоратися з цим завданням.

"Я сподіваюся, що ми зможемо зробити правильні кроки для того, щоб унеможливити саму ідею авторитарного застосування і використання території Республіки Білорусь для збройної агресії проти України", – наголосив Буданов.

