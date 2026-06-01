Сибіга: агресор з правом вето в Радбезі ООН – це вирок всій нашій безпеці

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга окреслив пріоритети на майбутнє, зокрема назвав необхідність реформувати міжнародні безпекові інституції.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на форумі "Архітектура Безпеки" у понеділок.

"На завершення хочу окреслити кілька загальних висновків та універсальних пріоритетів на майбутнє. Перше. Ми маємо назавжди закріпити у своєму мисленні парадигму, що безпека – передусім. Будь-яка економічна угода. Будь-який інфраструктурний проєкт. Будь-яка стратегічна залежність повинні оцінюватися насамперед через призму безпеки. Друге. Не може бути жодної альтернативи повноцінному членству України в ЄС", – наголосив міністр.

Він переконаний, що так само союзникам доведеться рано чи пізно усвідомити, що "Україна в НАТО є найбільш економічно вигідною та безпеково логічною моделлю майбутнього для всієї Європи".

Сибіга підкреслив, що загроза з боку Росії не зникне автоматично із завершенням війни, тому в Європі треба будувати довгострокову систему стримування.

"Ми фактично створюємо нову модель стримування", – додав він.

Третім пунктом Сибіга назвав необхідність реформувати міжнародні безпекові інституції.

"Ми не збираємося дарувати Росії ООН чи ОБСЄ. Ми маємо покрокові пропозиції по реформі ОБСЄ, МАГАТЕ та інших інституцій. І це може стати першим кроком до ширшого переосмислення всієї системи міжнародної безпеки, включно з Радою Безпеки ООН. Адже агресор з правом вето в Раді Безпеці – це вирок всій нашій безпеці", – зазначив глава МЗС.

Сибіга наголосив, що "ми не можемо бути заручниками багатостороннього протистояння тих чи інших постійних членів Радбезу".

Водночас міністр закликав "думати не лише про те, що буде написано в майбутніх домовленостях із агресором".

"Ми маємо знати, що буде робити світ, коли агресор їх порушить. Політика розрядки завершилася війною. Лише стримування здатне повернути мир", – заявив він.