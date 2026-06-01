19:21 01.06.2026

Міноборони опрацює створення Координаційного центру для іноземців на військовій службі – Буданов

Питання створення в структурі Міністерства оборони єдиного Координаційного центру для іноземців, які служитимуть у лавах Сил оборони України, вже розглядається і може бути вирішене найближчим часом, повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Буквально сьогодні це питання вже розглядалося, що треба робити єдине координаційне вікно по правилах добору, по перебуванню, по супроводженню потім подальшої служби цих іноземців в лавах Українських Сил, тому що багато хто цим займається", – сказав Буданов, відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За словами керівника ОП, є "певні проблеми".

"Треба це теж чітко визнавати, чому над цим всі почали замислюватись. І я думаю, що найближчим часом це питання буде в рамках Міністерства оборони", – наголосив він.

Як повідомлялося, міністр оборони Михайло Федоров в ході представлення плану армійської реформи депутатам Верховної Ради розповів що Міністерство оборони планує розширити залучення іноземців до лав Збройних сил України. Раніше Федоров також повідомляв про роботу в цьому напрямі.

"Наш комплексний план щодо вирішення проблем з СЗЧ і мобілізацією – він включає певні рішення щодо того, як зробити так, щоб в Україні було більше іноземців, і вони також могли виконувати військові завдання", – розповів міністр в лютому, додавши, що плани обговорюються з командирами на фронті та експертами.

В Україні у травні обговорювалось питання створення єдиного координаційного центру, який охоплюватиме всі етапи залучення іноземців до військової служби – від відбору і транспортування до підготовки та забезпечення.

В ході наради 5 травня з представниками Сил оборони й народними депутатами щодо залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом була досягнена домовленість опрацювати створення відповідного структурного підрозділу в Міністерстві оборони. Новий підрозділ має супроводжувати військових під час усього періоду служби.

Зараз рекрутинг, визначення рівня придатності та підготовку контрактників з інших країн здійснюють різні структури, що ускладнює систему контролю, узгодження потреб і забезпечення військових.

