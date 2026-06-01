Інтерфакс-Україна
19:19 01.06.2026

Буданов спростував інформацію щодо перемир'я на Трійцю

Фото: Валерія Прощенко

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що не отримував інформацію щодо будь-якого перемир'я на свята Трійці.

"Стосовно будь-якого перемир'я на Трійцю, я такої інформації не отримував. Більше того, ви можете подивитися, скільки всього вчора було уражено Російською Федерацією, скільки людських жертв", – сказав Буданов на пресбрифінгу у понеділок.

Також він прокоментував загрозу від російського комплексу "Орєшнік", зазначивши, що на "подібні розробки не слід процесивно замислюватися", оскільки – це засіб демонстративний, у першу чергу.

За словами керівника ОП, більша загроза для України – це ракети "Іскандер", комплекси С-400, крилаті ракети повітряного та морського базування і БпЛА.

"Цього озброєння достатньо тільки з Російської Федерації. Абсолютно достатньо. Чи може це зламати наш моральний дух? Це ж риторичне питання. Оскільки за всі ці роки не змогли, то думаю, що і не зможуть", – наголосив Буданов.

Також він додав, що з кінця 2022 року Україна наростила інтенсивність ударів по російським військовим об'єктам, і це реальна проблема для суспільства РФ, оскільки вони не були морально готові до того, що можуть залітати дрони, "десь – ракети".

"Для них це шок, і у них повне нерозуміння, і не готове суспільство сприймати це", – сказав він.

20:39 01.06.2026
Зеленський: Стараємось, щоб найближчим часом відбувся ще один етап обміну

20:36 01.06.2026
Росія може нанести масований удар – Зеленський

20:20 01.06.2026
У РФ оборонне замовлення на 2026 рік БпЛА типу Shahed складає більше 100 тисяч одиниць на рік – ГУР

19:48 01.06.2026
Юсов: Путін знищив найбільше православних храмів і вірян в Європі з часі Другої світової війни

19:47 01.06.2026
Кремль втручається в вибори по всьому світу, у Вірменії – абсолютно брутально – Юсов

16:33 31.05.2026
В ЦПД спростували заяви окупантів про нібито удар ЗСУ по ЗАЕС

21:42 30.05.2026
Сили оборони Півдня спростували інформацію про завдання удару по об'єктах ЗАЕС

10:42 28.05.2026
Посольство США: Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими

09:59 28.05.2026
Інформація про виїзд посольства США з України не відповідає дійсності – МЗС

18:57 27.05.2026
У ЗСУ спростували заяви РФ про захоплення Воздвижівки біля Гуляйполя

