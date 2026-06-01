Буданов спростував інформацію щодо перемир'я на Трійцю

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що не отримував інформацію щодо будь-якого перемир'я на свята Трійці.

"Стосовно будь-якого перемир'я на Трійцю, я такої інформації не отримував. Більше того, ви можете подивитися, скільки всього вчора було уражено Російською Федерацією, скільки людських жертв", – сказав Буданов на пресбрифінгу у понеділок.

Також він прокоментував загрозу від російського комплексу "Орєшнік", зазначивши, що на "подібні розробки не слід процесивно замислюватися", оскільки – це засіб демонстративний, у першу чергу.

За словами керівника ОП, більша загроза для України – це ракети "Іскандер", комплекси С-400, крилаті ракети повітряного та морського базування і БпЛА.

"Цього озброєння достатньо тільки з Російської Федерації. Абсолютно достатньо. Чи може це зламати наш моральний дух? Це ж риторичне питання. Оскільки за всі ці роки не змогли, то думаю, що і не зможуть", – наголосив Буданов.

Також він додав, що з кінця 2022 року Україна наростила інтенсивність ударів по російським військовим об'єктам, і це реальна проблема для суспільства РФ, оскільки вони не були морально готові до того, що можуть залітати дрони, "десь – ракети".

"Для них це шок, і у них повне нерозуміння, і не готове суспільство сприймати це", – сказав він.