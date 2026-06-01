Сибіга: Сьогодні час паперових гарантій минув

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на необхідності реальних безпекових гарантій для України , а не "паперових гарантій".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на форумі "Архітектура Безпеки" у понеділок.

"Сьогодні час паперових гарантій минув. Напам'ять залишився Будапештський меморандум – як його ганебний символ. Сьогодні ми потребуємо реальних безпекових гарантій", – заявив міністр.

Він наголосив, що Україні потрібне "справжнє союзництво та спільне чітке усвідомлення, що Росія – це екзистенційний ворог".

"Не лише для України, для всієї Європи. Це розуміння спонукатиме нас надалі творити альянси та вісі. Нам потрібна чітка впевненість, що в майбутньому ніхто не залишиться наодинці", – сказав глава МЗС.

За його словами, світ дедалі краще розуміє: Росія – це не СРСР 2.0 і не нова наддержава.

" Її вплив падає. Вагнер більше не фактор сили в Африці. Країни Південного Кавказу відходять з російської зони впливу. Коли Мадуро забирали з Венесуели, Путіна ніхто не питав. Асад, може, і в Москві, а от Сирія вже поза російським впливом", – заявив міністр.

Він наголосив, що у світі дедалі важливішими стають швидкість, креативна гнучкість та асиметричні рішення, і в цих умовах Україна вже зараз змогла вийти на рівень глобального безпекового партнера.

"Наші drone deals уже стали інструментами нашої зовнішньої політики. Тепер ми ґрунтовно опрацьовуємо відкриття збройного експорту. Це буде системна державна політика, яка посилюватиме і наших партнерів, і нас самих", – зазначив Сибіга.