Дублююча система тепло- та енергопостачання коштуватиме Києву від 30 до 60 млрд грн – Кличко

Київ створює дублюючу систему тепло- та енергопостачання, яка коштує від 30 до 60 млрд грн, тому потребує для цього фінансової допомоги держави, заявляє мер столиці Віталій Кличко.

"Загалом на побудову альтернативних джерел теплопостачання потрібно більше 60 млрд грн. Ми подивились на реальні цифри і можливість використати ці гроші для того, щоб закупити обладнання, налагодити, щоб воно працювало. Це приблизно 30 млрд грн. Половину взяла на себе держава, половину – місто Київ. Ми рухаємось, у нас постійно наради з урядом. Ми хочемо не декларації, а чіткі гарантії: які об’єкти бере держава, і чи будуть вони працювати вже взимку", – сказав Кличко в інтерв’ю на телеканалі "Київ".

За його словами, в Києві знаходиться одна із найбільших систем централізованого теплопостачання в Європі, і зараз потрібно за чотири місяці відновити пошкоджену систему та побудувати дублюючу на випадок, якщо система централізованого постачання буде зруйнована. "Це дуже складне завдання – створити нову повноцінну потужну модель когенерації за декілька місяців. Але це робити потрібно, і Київ вже виконує заходи по енергостійкості. Але для цього потрібно багато ресурсів. Зокрема, люди. Людей у нас дуже не вистачає", – сказав мер.

За словами Кличко, 70-80% бюджету Києва йде на зарплати медиків, освітян, комунальників. Крім того, держава забирає 60% ПДФО, не компенсує громадам різницю в тарифах на тепло та витрати на пільговий проїзд, а торік вилучила з бюджету міста 8 млрд грн. Тому столиця не зможе самотужки побудувати альтернативну систему тепло та енергопостачання.

"На минулому засіданні Київради ми ухвалили звернення до Кабміну і ВР щодо фінансової підтримки плану стійкості міста, щоб формалізувати наші домовленості. Сподіваємось, що держава буде їх дотримуватись. Ми, до речі, 1 млрд 250 млн грн вже надали Агентству відновлення. І звернулись до фінансових установ щодо фінансування. Більше 15 млрд грн ми виділяємо на систему теплопостачання і відновлення зараз в Києві для підготовки до наступного опалювального сезону", – розповів він.