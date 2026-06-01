Дві людини поранені через ворожі обстріли Дніпропетровщині – ОВА

Дві людини зазнали поранень через російськи обстріли, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Криворіжжі під ударом була Апостолівська громада. Понівечений приватний будинок. Постраждала 85-річна жінка. Вона в лікарні у стані середньої тяжкості. У Синельниківському районі противник завдав удару по Васильківській та Покровській громадах. Поранень дістав 59-річний чоловік. Він госпіталізований. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", – написав він у Телеграмі.

За його словами, понад 40 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.