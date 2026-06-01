Інтерфакс-Україна
18:48 01.06.2026

Дві людини поранені через ворожі обстріли Дніпропетровщині – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Дві людини зазнали поранень через російськи обстріли, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Криворіжжі під ударом була Апостолівська громада. Понівечений приватний будинок. Постраждала 85-річна жінка. Вона в лікарні у стані середньої тяжкості. У Синельниківському районі противник завдав удару по Васильківській та Покровській громадах. Поранень дістав 59-річний чоловік. Він госпіталізований. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", – написав він у Телеграмі.

За його словами, понад 40 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

18:02 01.06.2026
П'ятеро поранених через авіаудар окупантів по Дружківці – ДСНС

17:27 01.06.2026
"Укрзалізниця" у І кв.-2026 збільшила чистий збиток на 17,3% через обстріли та зростання витрат

16:29 01.06.2026
Окупанти вдарили по лікарні на Одещині, пошкоджено пологове відділення – ОВА

15:10 01.06.2026
Сибіга: для зриву параду в Москві 9 травня Україні було достатньо дозволити йому відбутися

14:42 01.06.2026
Окупанти завдали ракетного удару по Мерефі під Харковом, про постраждалих наразі не відомо – обладміністрація

19:03 31.05.2026
Одна людина загинула, дев'ятеро поранені внаслідок російських атак на Дніпропетровщину – ОВА

12:11 31.05.2026
Склад логістичної компанії та припарковані автівки горять в Дніпрі після атаки РФ – обладміністрація

18:53 29.05.2026
Шестеро людей дістали поранень на Дніпропетровщині через ворожі атаки – ОВА

16:22 29.05.2026
ЗСУ звільнили 8 кв. км у Дніпропетровській області, відтісняють окупантів у Донецькій – DeepState

17:28 27.05.2026
РФ атакувала три енергооб'єкти на Дніпропетровщині – "ДТЕК"

