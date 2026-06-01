Площа окупації минулого тижня скоротилася вперше з початку березня, але наступ ворога на Донеччині пришвидшився – DeepState

Мапи OSINT-проєкту DeepState вказують на скорочення площі російської окупації минулого тижня вперше з початку березня поточного року, переважно за рахунок на олександрівського напрямку фронту у Синельниківському районі Дніпропетровської області, де вона зменшилася на 39,78 кв км.

При цьому звільнене було лише село Новоселівка та територія на південь від нього до околиць села Вороне загальною площею 8,31 кв. км. Здебільшого скорочення площі окупації відбулося шляхом переходу раніше окупованих територій в тзв "район проникнення" ("сіру зону"), яка збільшилася в обидва боки на 45 кв км.

Натомість ворог наростив минулого тижня темпи наступу в Донецькій області та захопив там 17,98 кв км, що більше, ніж позаминулого (8,12 кв км), і майже відповідає темпам наступу ворога за тиждень до того (18,97 кв км). При цьому район проникнення скоротився на 12,45 кв км.

Також незначне (0,28 кв км) просування ворога зафіксоване на вовчанському напрямку в Харківській області, за рахунок його закріплення в "сірій зоні", яка скоротилася на цю ж площу.

Крім цього повідомляється про збільшення району проникнення в районі села Новодмитрівка на сході Сумського району, та в районі колишнього автомобільного пункту пропуску "Бачівськ" у Сумскій області без збільшення площі окупації.

На всіх інших напрямках фронту за минулий тиждень без змін.

Таким чином, згідно з даними DeepState, загальна площа окупації української території за тиждень зменшилась на 21,52 кв.км. Район проникнення зріс на 40,92 кв. км.

Щодоби минулого тижня площа окупації зменшувалася в середньому на 3,1 кв. км, а район проникнення зростав щодоби в середньому на 5,8 кв. км.

Позаминулого тижня окупанти просувалися в середньому на 1,2 кв. км кожної доби.

Як повідомлялося, в останні місяці 2025 року середнє зростання площі російської окупації коливалося на рівні 8-14 кв. км на добу. У кінці січня воно почало знижуватись і у середині лютого Сили оборони почали поступове витіснення ворога на олександрівському напрямку в Дніпропетровській та суміжних районах Запорізької та Донецької областей, яке тривало два тижні, а в останній тиждень лютого загальна площа окупації навіть зменшилась уперше з 2022 року. В березні зростання площі ворожої окупації поновилося. У квітні темпи просування ворога складали 4-5 кв. км на добу, у травні – менше 3 із тенденцією до скорочення.