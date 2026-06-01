Зеленський доручив учасникам Ставки пропрацювати можливі додаткові кроки щодо підтримки бойових бригад

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 1 червня, провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якої обговорювалися рішення щодо фінансування бойових бригад.

"Перше – це пряме фінансування для бойових бригад для закупівлі необхідного, передусім дронів. Друге – більш справедливий розподіл особового складу для поповнення бойових бригад. Третє – розширення можливостей наших бригад проводити БЗВП. Пряме фінансування додало бригадам реальних бойових спроможностей", – написав Зеленський у телеграм-каналі.

Президент також зазначив, що вже близько 160 військових частин отримують стабільне гарантоване поповнення, і це дозволяє більш впевнено захищати позиції.

"Вдвічі збільшилась і кількість військових частин, які отримали право проводити БЗВП. Доручив по кожному із цих пунктів пропрацювати можливі додаткові кроки, як ще можемо підтримати бригади", – зауважив він.

Також окремо учасники Ставки обговорили постачання далекобійних снарядів 155-мм, глава держави доручив напрацювати більше можливостей для фінансування, виробництва та постачання таких снарядів і загалом підтримки артилерійських спроможностей.

"Міністерство оборони України працює і щодо постачання пікапів у війська – рішення вже реалізовуються" – повідомив Зеленський.