Інтерфакс-Україна
Події
18:22 01.06.2026

Зеленський доручив учасникам Ставки пропрацювати можливі додаткові кроки щодо підтримки бойових бригад

1 хв читати
Зеленський доручив учасникам Ставки пропрацювати можливі додаткові кроки щодо підтримки бойових бригад
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 1 червня, провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якої обговорювалися рішення щодо фінансування бойових бригад.

"Перше – це пряме фінансування для бойових бригад для закупівлі необхідного, передусім дронів. Друге – більш справедливий розподіл особового складу для поповнення бойових бригад. Третє – розширення можливостей наших бригад проводити БЗВП. Пряме фінансування додало бригадам реальних бойових спроможностей", – написав Зеленський у телеграм-каналі.

Президент також зазначив, що вже близько 160 військових частин отримують стабільне гарантоване поповнення, і це дозволяє більш впевнено захищати позиції.

"Вдвічі збільшилась і кількість військових частин, які отримали право проводити БЗВП. Доручив по кожному із цих пунктів пропрацювати можливі додаткові кроки, як ще можемо підтримати бригади", – зауважив він.

Також окремо учасники Ставки обговорили постачання далекобійних снарядів 155-мм, глава держави доручив напрацювати більше можливостей для фінансування, виробництва та постачання таких снарядів і загалом підтримки артилерійських спроможностей.

"Міністерство оборони України працює і щодо постачання пікапів у війська – рішення вже реалізовуються" – повідомив Зеленський.

Теги: #фінансування #зеленський #бойові_бригади

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:19 01.06.2026
Зеленський доручив дипломатам і Міноборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики

Зеленський доручив дипломатам і Міноборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики

18:18 01.06.2026
Президент відзначив державними нагородами виконавців операції "Павутина"

Президент відзначив державними нагородами виконавців операції "Павутина"

15:55 01.06.2026
У Навроцького хочуть, щоб Зеленський вибачився за присвоєння підрозділу ССО імені "Героїв УПА"

У Навроцького хочуть, щоб Зеленський вибачився за присвоєння підрозділу ССО імені "Героїв УПА"

12:13 01.06.2026
“Це роботи, які належать народу України”: у Києві відкрили постійну виставку Марчука

“Це роботи, які належать народу України”: у Києві відкрили постійну виставку Марчука

19:01 31.05.2026
РФ почала втрачати ініціативу на полі бою в грудні, слід скористатися вікном для переговорів – Зеленський

РФ почала втрачати ініціативу на полі бою в грудні, слід скористатися вікном для переговорів – Зеленський

18:56 31.05.2026
Зеленський: нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні, вони тут ніколи ще не були

Зеленський: нам потрібно побачити американську переговорну групу в Україні, вони тут ніколи ще не були

18:36 31.05.2026
Удар дрону по будинку в Румунії є політичним тиском РФ на країну НАТО, переконаний Зеленський

Удар дрону по будинку в Румунії є політичним тиском РФ на країну НАТО, переконаний Зеленський

15:47 31.05.2026
Постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру нема – Зеленський

Постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру нема – Зеленський

11:31 31.05.2026
Росія за тиждень застосувала проти українців 2300 ударних дронів та 108 ракет – Зеленський

Росія за тиждень застосувала проти українців 2300 ударних дронів та 108 ракет – Зеленський

21:01 30.05.2026
Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, нам всім треба більше працювати над спільною безпекою – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив дипломатам і Міноборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики

До переліку, яким Київ синхронізував санкції з 20-м пакетом ЄС, включено ПАТ "Славнефть", виробників безпілотників та пропагандистів

На Чернігівщині внаслідок удару БпЛА травмовано 8 людей, серед них троє дітей – ДСНС

У Харкові кількість постраждалих унаслідок атак БпЛА зросла до 4, загалом в області поранено 9 людей

Внаслідок двох нічних атак на Одесу постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

ОСТАННЄ

Литва підписала меморандум про співпрацю з Україною у сфері військової промисловості

115 ОМБр про Новоплатонівку: населений пункт зачищений і під контролем Сил оборони

П'ятеро поранених через авіаудар окупантів по Дружківці – ДСНС

Рада очікує внесення Кабміном законопроекту про новий формат військових контрактів в рамках армійської реформи – Веніславський

Гетманцев і його заступник Ковальчук очолили рейтинг контактів із лобістами – Опендатабот

За травень ворог на 37.5% збільшив кількість атак, але просунувся лише на 14 кв км – DeepState

Юркомпанія "Міллер" представлятиме в.о. глави Мінцифри у судовому спорі проти глави комітету Ради Гетманцева

Доставка підручників для 2026/2027 навчального року стартує у червні – Міносвіти

Окупанти вдарили по лікарні на Одещині, пошкоджено пологове відділення – ОВА

"Укрзалізниця" очікує важчого літнього сезону цього року через посилення дефіциту вагонів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА