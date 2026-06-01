18:19 01.06.2026

Зеленський доручив дипломатам і Міноборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського по ситуації на ключових напрямках, і доручив дипломатам і Міністерству оборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики.

"Очікую значно більше активності від наших дипломатів для посилення ППО та постачання необхідних ракет. Доручив також Міністерству оборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики. Маємо знайти те, що потрібно Україні", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він додав також за підсумками доповіді Сирського, що українські позиції сильні, і "це дуже потрібний нашій державі результат". "Те, що обов’язково підтримає всі дипломатичні кроки", – зазначив президент.

