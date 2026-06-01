18:18 01.06.2026

Президент відзначив державними нагородами виконавців операції "Павутина"

Президент відзначив державними нагородами виконавців операції "Павутина"
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 1 червня, відзначив державними нагородами України спеціалістів, задіяних в реалізації операції "Павутина".

"Називати їх не маємо права – все абсолютно таємно досі та ще довго буде. Це вже історична операція Служби безпеки України, яка ретельно готувалась і саме в цей день рік тому вийшла на завершальний етап, а саме – ураження російської військової техніки. Так далеко, як українська далекобійність ще не досягала. Так влучно, як ніхто в Росії не очікував. І так справедливо, як заслуговує стратегічна авіація ворога", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він нагадав, що "Павутина" знищила чи принаймні пошкодила 41 літак.

"Ще жодного разу до того Росія не втрачала таку техніку, у такій кількості та через удари такими незрівнянно дешевшими дронами. Україна вкотре довела, що вміє діяти асиметрично, обороняється активно та справді креативно й що Росія не має шансу здолати українську сміливість. Україна завжди буде на крок попереду – у технологічності, у хоробрості та в умінні привернути увагу світу й залучити підтримку мільйонів людських сердець", – підкреслив президент.

Сьогодні, вказав він, Україна вже буквально щодня застосовує далекобійні санкції проти Росії за цю війну.

"Ми не починали війни, не провокували її, і єдине, чого хотіли для України та українців, – це мир. Але поки росіяни обирають протилежне й поки Росія робить усе, щоб затягувати цю війну та розширювати її, українці продовжать знаходити такі відповіді, які точно спрацюють", – резюмував президент.

Завершальний етап операції Служби безпеки України "Павутина" відбувся 1 червня 2025 року. Ціллю операції стали військові аеродроми на території РФ: "Оленья" в Мурманській області, "Біла" в Іркутській, "Дягілєво" в Рязанській, "Іваново" в Івановській та "Українка" в Амурській області. Удар по авіабазі "Біла" за 4400 км від кордону з Україною став першою українською атакою по об’єктах у Сибіру та найуспішнішою атакою на російську авіацію в ході війни.

Основними засобами ураження стали FPV-дрони понад 100 яких віддалено запустили з вантажівок, що під’їхали до аеродромів. За даними СБУ, було пошкоджено 41 літак, що оцінювалося ними як знищення 34 % стратегічної авіації РФ. За матеріалами супутникових знімків та засобів об’єктивного контролю, знищено щонайменше 8 бомбардувальників Ту-95МС, 7-12 бомбардувальників Ту-22М3, 2 літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, 1 транспортний літак Ан-12 та можливо літак-заправник Іл-78М. Атака відбувалася на тлі рекордного масованого російського удару із застосуванням майже 500 безпілотників і кількох ракет. СБУ оцінила орієнтовні втрати Росії в $7 млрд.

15:55 01.06.2026
У Навроцького хочуть, щоб Зеленський вибачився за присвоєння підрозділу ССО імені "Героїв УПА"

