Інтерфакс-Україна
Події
18:08 01.06.2026

Литва підписала меморандум про співпрацю з Україною у сфері військової промисловості

Литва підписала меморандум про співпрацю з Україною у сфері військової промисловості

Міністерство національної оборони Литви підписало з Міноборони України меморандум про наміри щодо створення спільної програми BRAVE Lithuania, повідомила в понеділок прес-служба литовського відомства.

"Ця ініціатива спрямована на зміцнення співпраці між Литвою та Україною в галузі оборонних інновацій, сприяння розвитку передових технологій та прискорення їх застосування для вирішення практичних завдань оборони. Литва та Україна також підтвердили свою готовність спільно підтримувати оборонні інновації, вдосконалювати існуючі технологічні рішення та зміцнювати обороноздатність обох держав", – йдеться в повідомленні.

Заявлена мета ініціативи – "створення практичного механізму співпраці, що об’єднує екосистеми оборонних інновацій обох країн, сприяння розвитку технологій, що відповідають реальним оперативним потребам, та прискорення переходу перспективних рішень від стадії концепції та прототипу до випробувань, перевірки та практичного застосування. Вона також спрямована на забезпечення того, щоб підтримувані проекти відповідали реальним потребам оборони і, по можливості, ґрунтувалися на досвіді бойових дій, оперативному зворотньому зв’язку та практичних потребах оборонного сектору".

Повідомляється, що для реалізації цієї ініціативи Литва та Україна розглянуть можливість використання додаткових фінансових інструментів, включаючи національні фонди, підтримку міжнародних донорів, інструменти Європейського Союзу, приватні інвестиції, венчурний капітал та інші механізми фінансування.

Теги: #впк #україна #литва #меморандум #brave_lithuania

17:14 01.06.2026
Україна готова направити в Литву військових експертів для підтримки спроможностей у захисті повітряного простору – Свириденко

15:23 01.06.2026
Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики: Україна та Польща мають протидіяти агресії РФ, а не політизувати історію

12:14 01.06.2026
Свириденко перебуває з робочим візитом у Литві

01:50 30.05.2026
Потреба в іноваційному лікуванні розсіяного склерозу перевищує наявне забезпечення – експерт

21:56 29.05.2026
Міноборони закликало не ігнорувати повітряні тривоги у вихідні, особливо в столиці

16:14 29.05.2026
Фон дер Ляєн: немає зв'язку між розмороженням фондів для Угорщини та вступом України в ЄС

10:53 29.05.2026
Книжковий Арсенал під час війни: що читають українці, чому дорожчають книжки і як видавці борються за читача

19:40 28.05.2026
Катерина Кухар представила прем'єру "Малевич. Супрематичний рух" у Національній опері

18:12 28.05.2026
Нацрада зареєструвала Newsmax Ukraine в Україні

16:44 28.05.2026
Посольство Індії рекомендує своїм громадянам в Україні в найближчі дні зберігати пильність та дотримуватися протоколів безпеки

