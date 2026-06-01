Литва підписала меморандум про співпрацю з Україною у сфері військової промисловості

Міністерство національної оборони Литви підписало з Міноборони України меморандум про наміри щодо створення спільної програми BRAVE Lithuania, повідомила в понеділок прес-служба литовського відомства.

"Ця ініціатива спрямована на зміцнення співпраці між Литвою та Україною в галузі оборонних інновацій, сприяння розвитку передових технологій та прискорення їх застосування для вирішення практичних завдань оборони. Литва та Україна також підтвердили свою готовність спільно підтримувати оборонні інновації, вдосконалювати існуючі технологічні рішення та зміцнювати обороноздатність обох держав", – йдеться в повідомленні.

Заявлена мета ініціативи – "створення практичного механізму співпраці, що об’єднує екосистеми оборонних інновацій обох країн, сприяння розвитку технологій, що відповідають реальним оперативним потребам, та прискорення переходу перспективних рішень від стадії концепції та прототипу до випробувань, перевірки та практичного застосування. Вона також спрямована на забезпечення того, щоб підтримувані проекти відповідали реальним потребам оборони і, по можливості, ґрунтувалися на досвіді бойових дій, оперативному зворотньому зв’язку та практичних потребах оборонного сектору".

Повідомляється, що для реалізації цієї ініціативи Литва та Україна розглянуть можливість використання додаткових фінансових інструментів, включаючи національні фонди, підтримку міжнародних донорів, інструменти Європейського Союзу, приватні інвестиції, венчурний капітал та інші механізми фінансування.