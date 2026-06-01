115 ОМБр про Новоплатонівку: населений пункт зачищений і під контролем Сил оборони

Бійці 115-ї окремої механізованої бригади зачистили від російських окупантів населений пункт Новоплатонівка Харківської області.

"Для ліквідації інфільтрованого ворога ударно-пошукова група 115 ОМБр вирушила на завдання, попередньо протестувавши бойовий модуль НРК на полігоні. Зачистка селища пройшла чітко та злагоджено. Наземний роботизований комплекс забезпечив надійне вогневе прикриття, що дозволило групі успішно виконати завдання", – йдеться у повідомленні пресслужби бригади.

Наразі, наголошується в повідомленні, Новоплатонівка перебуває під контролем Сил оборони України.