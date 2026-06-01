П'ятеро поранених через авіаудар окупантів по Дружківці – ДСНС

Внаслідок російського авіаудару п’ятеро людей зазнали поранень у м. Дружківка (Донецька обл.), повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Внаслідок російського авіаудару по Дружківці поранені п’ятеро людей. Через ворожу атаку пошкоджені п’ять багатоповерхівок. В одній із них виникла пожежа", – йдеться у повідомленні ту телеграм-каналі ДСНС.

За інформацією служби, також росіяни обстріляли житлові будинки та гараж у м. Білозерське Покровського району (Донецька обл.). Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.