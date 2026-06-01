17:51 01.06.2026

Рада очікує внесення Кабміном законопроекту про новий формат військових контрактів в рамках армійської реформи – Веніславський

В рамках проведення армійської реформи ключовими лишаються питання збільшення грошових виплат військовослужбовцям і питання укладання контрактів, які передбачатимуть відстрочку від мобілізації після завершення служби, заявив народний депутат Федір Веніславський ("Слуга народу").

Він уточнив, що механізм укладання військових контрактів вже передбачений законом про військову службу, однак для встановлення відстрочки від мобілізації для контрактників необхідно внести зміни до законодавства.

"Закон України про військову службу і так на даний момент передбачає можливість укладання контрактів. Тому буде виключно стояти питання якраз отримання військовослужбовцями, строк контракту яких закінчиться, цієї відстрочки від призву на військову службу під час майбутніх мобілізаційних заходів. Для цього, безперечно, необхідний законопроєкт. Ми очікуємо, що Кабінет міністрів як суб’єкт правозаконодавчої ініціативи внесе його до зали парламенту, але він не має якоїсь термінової потреби, тому що в будь-якому випадку укладання нових контрактів може бути розроблене без внесення змін до законів," – пояснив Веніславський в ефірі національного телемарафону.

Що стосується інших питань, в тому числі грошового забезпечення, зазначив нардеп, вони можуть бути вирішені в рамках постанови Кабінету міністрів України, наказів міністра оборони, командувача.

"І тому ці питання вже також, наскільки я розумію зі слів міністра, вони готуються, відповідні проєкти нормативно-правових актів, і вони будуть ухвалені найближчим часом. Тобто це може бути і в дуже короткостроковій перспективі. Тобто вже на цьому тижні ми очікуємо якісь конкретні акти Кабінету міністрів України на рівні постанови", – вказав Венівславський.

