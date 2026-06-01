Гетманцев і його заступник Ковальчук очолили рейтинг контактів із лобістами – Опендатабот

Торік 114 посадовців офіційно взаємодіяли з лобістами, серед лідерів контактів – голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та його заступник Олександр Ковальчук, про це свідчать дані Опендатабот.

"Лідирує голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев: він взаємодіяв із 12 різними лобістами. Водночас його заступник Олександр Ковальчук, хоча й взаємодіяв лише із вісьма лобістами, став рекордсменом за кількістю офіційних заходів із групами впливу – 31 зустріч за друге півріччя 2025 року", – йдеться у повідомленні на сайті.

Зазначається, що також часто взаємодіяв із лобістами серед урядовців міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев – із ним взаємодіяли вісім лобістів.

По шість лобістів звітували про контакт з тодішнім міністром цифрової трансформації, а нині міністром оборони Михайлом Федоровим та виконувачкою обов’язків голови Державної податкової служби Лесею Карнаух.