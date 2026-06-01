Інтерфакс-Україна
Події
17:48 01.06.2026

Гетманцев і його заступник Ковальчук очолили рейтинг контактів із лобістами – Опендатабот

1 хв читати
Гетманцев і його заступник Ковальчук очолили рейтинг контактів із лобістами – Опендатабот

Торік 114 посадовців офіційно взаємодіяли з лобістами, серед лідерів контактів – голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та його заступник Олександр Ковальчук, про це свідчать дані Опендатабот.

"Лідирує голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев: він взаємодіяв із 12 різними лобістами. Водночас його заступник Олександр Ковальчук, хоча й взаємодіяв лише із вісьма лобістами, став рекордсменом за кількістю офіційних заходів із групами впливу – 31 зустріч за друге півріччя 2025 року", – йдеться у повідомленні на сайті.

Зазначається, що також часто взаємодіяв із лобістами серед урядовців міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев – із ним взаємодіяли вісім лобістів.

По шість лобістів звітували про контакт з тодішнім міністром цифрової трансформації, а нині міністром оборони Михайлом Федоровим та виконувачкою обов’язків голови Державної податкової служби Лесею Карнаух.

Теги: #лобісти #ковальчук #гетманцев

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:08 01.06.2026
Юркомпанія "Міллер" представлятиме в.о. глави Мінцифри у судовому спорі проти глави комітету Ради Гетманцева

Юркомпанія "Міллер" представлятиме в.о. глави Мінцифри у судовому спорі проти глави комітету Ради Гетманцева

15:33 29.05.2026
Нацбанк розцінює звинувачення Гетманцева як політично вмотивований тиск – заява

Нацбанк розцінює звинувачення Гетманцева як політично вмотивований тиск – заява

15:47 15.05.2026
Кабмін передав координацію PlayCity із сфери Мінцифри до сфери прем'єра

Кабмін передав координацію PlayCity із сфери Мінцифри до сфери прем'єра

14:58 05.05.2026
Гетманцев вважає можливим створення злочинної групи у Сенс Банку для обслуговування нелегальних азартних ігор

Гетманцев вважає можливим створення злочинної групи у Сенс Банку для обслуговування нелегальних азартних ігор

14:32 17.04.2026
Втрати держбюджету від нелегального ринку тютюну зросли до 28,1 млрд грн, вжитих заходів недостатньо – Гетманцев

Втрати держбюджету від нелегального ринку тютюну зросли до 28,1 млрд грн, вжитих заходів недостатньо – Гетманцев

18:32 09.01.2026
Системи водовідведення та водопостачання в Києві після атаки РФ повернулися до штатного режиму – Ковальчук

Системи водовідведення та водопостачання в Києві після атаки РФ повернулися до штатного режиму – Ковальчук

18:16 09.01.2026
Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

17:57 09.01.2026
Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

19:23 18.11.2025
Білий дім прийме повʼязаних з РПЦ лобістів, говоритимуть про "утиски церкви" в Україні

Білий дім прийме повʼязаних з РПЦ лобістів, говоритимуть про "утиски церкви" в Україні

18:03 12.04.2024
Командувач ОК "Південь" Ковальчук повідомив про відставку з посади

Командувач ОК "Південь" Ковальчук повідомив про відставку з посади

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив учасникам Ставки пропрацювати можливі додаткові кроки щодо підтримки бойових бригад

Зеленський доручив дипломатам і Міноборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики

До переліку, яким Київ синхронізував санкції з 20-м пакетом ЄС, включено ПАТ "Славнефть", виробників безпілотників та пропагандистів

На Чернігівщині внаслідок удару БпЛА травмовано 8 людей, серед них троє дітей – ДСНС

У Харкові кількість постраждалих унаслідок атак БпЛА зросла до 4, загалом в області поранено 9 людей

ОСТАННЄ

Дві людини поранені через ворожі обстріли Дніпропетровщині – ОВА

Площа окупації минулого тижня скоротилася вперше з початку березня, але наступ ворога на Донеччині пришвидшився – DeepState

Зеленський доручив учасникам Ставки пропрацювати можливі додаткові кроки щодо підтримки бойових бригад

Зеленський доручив дипломатам і Міноборони активізувати всі наявні формати з партнерами для постачання антибалістики

Президент відзначив державними нагородами виконавців операції "Павутина"

Литва підписала меморандум про співпрацю з Україною у сфері військової промисловості

115 ОМБр про Новоплатонівку: населений пункт зачищений і під контролем Сил оборони

П'ятеро поранених через авіаудар окупантів по Дружківці – ДСНС

Рада очікує внесення Кабміном законопроекту про новий формат військових контрактів в рамках армійської реформи – Веніславський

За травень ворог на 37.5% збільшив кількість атак, але просунувся лише на 14 кв км – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА