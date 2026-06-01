За травень ворог на 37.5% збільшив кількість атак, але просунувся лише на 14 кв км – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російськи окупанти за травень на 37.5% збільшили кількість штурмових дій – до більш ніж 7 тис., втім, мали просування лише на 14 кв. км української території, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Згідно з нашою мапою, за травень противник окупував всього 14 кв км української території… готові заявити, що це перший місяць за останні роки після "Контрнаступу 2023", коли приріст окупованої території... став від’ємним… Цікавим фактом є приріст штурмових дій – на 37.5%. Маємо рекорд у більше ніж 7000 атак. Але результату великого нема", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі проєкту.

Аналітики зазначають, що тенденція з інфільтраціями окупантів залишається, але суттєво виросла реакція Сил Оборони на проникнення противника, які не дають ворогу накопичитися.