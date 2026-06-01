17:08 01.06.2026

Юркомпанія "Міллер" представлятиме в.о. глави Мінцифри у судовому спорі проти глави комітету Ради Гетманцева

В.о.міністра цифрової трансформації Олександр Борняков подав позов до очільника парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, інтереси Борнякова представляє юридична компанія "Міллер" та адвокат Масі Найєм.

"Міллер", юридична компанія вступає у справу на захист честі, гідності та ділової репутації Олександра Борнякова, тво міністра цифрової трансформації. Я представлятиму інтереси Олександра Борнякова у спорі проти народного депутата Данило Гетманцев", – написав Наєм у Facebook в понеділок.

За його словами, підставою звернення до суду є твердження, які Гетманцев публічно поширив у Телеграм щодо нібито причетності Борнякова до злочинної організації, корупційних схем, фіктивного розподілу ліцензій, незаконного отримання коштів, ухилення від показань у кримінальних справах та умисного зриву впровадження державних цифрових сервісів.

"Те, що поширив народний депутат – не оцінка, не критика, не думка. Це твердження про факти. А факт або правда, або брехня – третього немає. Свої твердження про факти народний депутат доводитиме в суді", – повідомив адвокат.

Найєм вважає, що відповідних доказів щодо ймовірних тверджень народного депутата нема, тож ці твердження є неправдою.

Адвокат зазначив, що позов юридичної компанії ґрунтується на основі українського законодавства та практик Європейського суду з прав людини, що розмежовують право людини на свободу слова та відповідальність за поширення недостовірної інформації.

"Саме на цих принципах і ґрунтуватиметься наш позов: кожен має право на критику, власну думку та публічну дискусію, але ніхто не має права поширювати неправдиві твердження про конкретну особу, особливо коли йдеться про звинувачення у злочинах, корупції чи інших протиправних діях", – наголосив Наєм.

Гетманцев останнім часом також різко критикує керівництво Нацбанку та його голову Андрія Пишного. Правління НБУ минулої п’ятниці вийшло із заявою, в якій відкинуло обвинувачення на свою адресу та розцінило їх як політичний тиск.

