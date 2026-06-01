16:35 01.06.2026

Доставка підручників для 2026/2027 навчального року стартує у червні – Міносвіти

Міністерство освіти і науки України та Інститут модернізації змісту освіти розпочинають підготовку до доставки підручників для учнів 4 і 9 класів та педагогічних працівників. 

"Загалом заплановано доставити приблизно 14 мільйонів примірників навчальної літератури, виданої за кошти державного бюджету", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що цьогоріч підручники доставлятимуть за новою моделлю: видавництва постачатимуть їх безпосередньо до закладів освіти.

"У 2025 році цей підхід уже протестували на частині тиражу, а у 2026 він охопить усі підручники – зокрема й для учнів з особливими освітніми потребами", – розповіли у відомстві.

Міносвіти повідомило, що доставлення підручників для 9 класів розпочнеться вже в червні і їх планується доставити до 1 вересня; а доставка для 4 класів стартує у серпні і триватиме до 1 жовтня.

Як повідомлялося, 14 листопада 2025 року, із затримкою в півтора місяці, згідно даних дашборду Інституту освітньої аналітики Міносвіти, 100% від запланованих підручників були доставлені до шкіл.

Дванадцять видавництв оштрафовані на загальну суму 1,896 млн грн за порушення термінів доставки підручників до шкіл у 2025 році.

В лютому Кабінет міністрів оновив підходи до підготовки, друку і доставлення підручників до закладів загальної середньої освіти, запровадивши дворічний цикл.

