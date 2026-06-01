16:29 01.06.2026

Окупанти вдарили по лікарні на Одещині, пошкоджено пологове відділення – ОВА

Російськи окупанти завдали удару по лікарні на півдні Одеської області, пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Цього ранку ворог завдав чергового цинічного удару по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. В результаті атаки пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. У медзакладі пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон", – написав він у Телеграми.

За його словами, у відділенні перебували шість породіль із немовлятами, одна жінка – при пологах. Пацієнтки та персонал не постраждали.

Тривають роботи з ліквідації наслідків.

