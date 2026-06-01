"Укрзалізниця" очікує важчого літнього сезону цього року через посилення дефіциту вагонів

Літній сезон пасажирських перевезень цього року буде складнішим для "Укрзалізниці", ніж торік, через зростання попиту та скорочення кількості вагонів, йдеться у відповіді компанії на запит агентству "Інтерфакс-Україна".

"Літній сезон-2026 для товариства буде ще важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість вагонів – навпаки. За час повномасштабного вторгнення 46 пасажирських вагонів "Укрзалізниці" знищено ворогом", – повідомили в УЗ.

Згідно з даними компанії, ще 200 вагонів та поїзд "Інтерсіті+" перебувають в черзі на ремонт через обстріли та зіткнення з іншим транспортом.

Крім того, близько 1,1 тис. вагонів очікують на обстеження й виключення з експлуатації через вік та непридатний стан.

УЗ наголосила, що наразі середнє співвідношення попиту до пропозиції місць у пасажирських поїздах становить 4 до 1, а у літній сезон очікується зростання цього показника до 6 людей на місце і більше.

"На окремих рейсах дефіцит місць буде особливо критичним", – зазначили в компанії.

В "Укрзалізниці" у якості прикладу навели дані, що зі Львова до Києва щодня шукають вільні місця 9,8 тис. осіб.

Через ймовірне зростання кількості запитів на такі популярні напрямки, як до Карпат та моря, у компанії рекомендують українцям звернути увагу на подорожі з пересадками, зокрема на регіональні поїзди, обладнані кондиціонерами.

"Попри все "Укрзалізниця" зберігає свою соціальну спрямованість. Насамперед це стосується перевезень дитячих груп, а також військових та членів їхніх родин", – наголосили в компанії.

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" за січень-березень 2026 року збільшила чистий збиток до близько 7,9 млрд грн, що стало наслідком постійних ворожих обстрілів та здорожчання енергоресурсів. Внаслідок ворожих атак було пошкоджено 1,7 тис. залізничних об’єктів, а під час виконання службових обов’язків поранення отримали 28 залізничників.