15:41 01.06.2026

"Укрзалізниця" очікує важчого літнього сезону цього року через посилення дефіциту вагонів

Літній сезон пасажирських перевезень цього року буде складнішим для "Укрзалізниці", ніж торік, через зростання попиту та скорочення кількості вагонів, йдеться у відповіді компанії на запит агентству "Інтерфакс-Україна".

"Літній сезон-2026 для товариства буде ще важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість вагонів – навпаки. За час повномасштабного вторгнення 46 пасажирських вагонів "Укрзалізниці" знищено ворогом", – повідомили в УЗ.

Згідно з даними компанії, ще 200 вагонів та поїзд "Інтерсіті+" перебувають в черзі на ремонт через обстріли та зіткнення з іншим транспортом.

Крім того, близько 1,1 тис. вагонів очікують на обстеження й виключення з експлуатації через вік та непридатний стан.

УЗ наголосила, що наразі середнє співвідношення попиту до пропозиції місць у пасажирських поїздах становить 4 до 1, а у літній сезон очікується зростання цього показника до 6 людей на місце і більше.

"На окремих рейсах дефіцит місць буде особливо критичним", – зазначили в компанії.

В "Укрзалізниці" у якості прикладу навели дані, що зі Львова до Києва щодня шукають вільні місця 9,8 тис. осіб.

Через ймовірне зростання кількості запитів на такі популярні напрямки, як до Карпат та моря, у компанії рекомендують українцям звернути увагу на подорожі з пересадками, зокрема на регіональні поїзди, обладнані кондиціонерами.

"Попри все "Укрзалізниця" зберігає свою соціальну спрямованість. Насамперед це стосується перевезень дитячих груп, а також військових та членів їхніх родин", – наголосили в компанії.

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" за січень-березень 2026 року збільшила чистий збиток до близько 7,9 млрд грн, що стало наслідком постійних ворожих обстрілів та здорожчання енергоресурсів. Внаслідок ворожих атак було пошкоджено 1,7 тис. залізничних об’єктів, а під час виконання службових обов’язків поранення отримали 28 залізничників.

