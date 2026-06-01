Презентація реформи війська на 1 червня не запланована – Міноборони

Презентація армійської реформи 1 червня не запланована, її можуть представити протягом червня, повідомила пресслужба Міністерства оборони України

"На 1 червня, презентація реформи війська не запланована. Її можуть представити протягом цього місяця", – повідомили журналістам у Міноборони у понеділок.

За даними пресслужби відомства, це буде комплексна трансформація війська, з новими контрактами, зарплатами і новими термінами служби.