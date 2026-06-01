САП та НАБУ повідомили про нову підозру колишньому заступнику міністра розвитку громад Лозинському

Антикорупційні органи повідомили про нову підозру колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василю Лозинському та посадовцю державного підприємства, повідомила пресслужба Спеціальної антикорупційн6ої прокуратури.

"За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про нову підозру колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України й посадовцю державного підприємства", – йдеться у повідомленні САП у Фейсбуці у понеділок.

Як повідомляється, дії колишнього заступника міністра кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України (пособництво у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), директора державного підприємства – за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

У пресслужбі САП навели подробиці справи. Улітку 2022 року Кабмін виділив грошові кошти Мінрозвитку на забезпечення населення у зимовий період альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання. У межах досудового розслідування встановлено, що заступник міністра схилив посадовця ДП до укладення угоди з наперед визначеним постачальником. За це він гарантував перевести його з посади заступника на посаду директора цього ДП. Як наголосили у САП, постачання обладнання мало відбутися за ціною, що перевищувала ринкову на 30%. У результаті державі завдано мільйонних збитків.

У САП нагадали, що наразі стосовно колишнього заступника міністра, його довіреної особи та інших спільників на розгляді у ВАКС перебуває інша справа. Їх викрито на проханні надати та одержанні $400 тис. неправомірної вигоди.

У повідомленні не наводиться ім’я підозрюваного, але судячи з нюансів справи, йдеться про колишнього заступника Мінрозвитку Василя Лозинського.

У 2022 році Кабмін задля забезпечення населення теплом у зимовий період перерахував 1,68 млрд грн Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури. За даними слідства, Лозинський погодився за хабар провести закупівлі за прямими договорами з наперед визначеними підрядниками – на ці закупівлі було виділено 1,41 млрд грн. За ці гроші Мінрозвитку хотіло закупити мобільні установки очищення води, автоцистерни, дизель- та газогенератори, дренажно-фекальні насоси, пересувні котельні та пально-мастильні матеріали. Закупівлі проводив державний інститут "УкрНДІводоканалпроект".

Лозинський, за версією НАБУ та САП, вступив у змову з підприємцями, від яких мав отримати 7-10% від суми кожного договору. В результаті Лозинському через пособника було передано $400 тис. хабаря. Однак отримати гроші ексзаступник міністра так і не зміг, бо НАБУ обшукало посередника, а потім затримали і самого Лозинського.