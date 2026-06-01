Двоє посадовців Чугуївського РТЦК та СП вимагали 250 тис грн за забезпечення службу в тилу

Один із заступників начальника Чугуївського РТЦК та СП Харківської області та командир відділення охорони цього ж підрозділу отримали від 38-річного військовозобов’язаного 250 тисяч гривень за прийняття рішення про його службу в тилу.

"За ці кошти фігуранти обіцяли вплинути на прийняття рішення щодо визнання чоловіка придатним до проходження служби у тилових підрозділах та подальшого проходження служби у ТЦК та СП", – повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, фігуранти обіцяли забезпечити чоловіку проходження служби у тиловому підрозділі на посаді водія в РТЦК та СП замість направлення до бойових частин.

"Для оформлення служби в тиловому підрозділі було підготовлено висновок військово-лікарської комісії про придатність чоловіка до служби у частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах та інших подібних підрозділах", – йдеться у повідомленні.

Обидва посадовці були затримані одразу після одержання 250 тис. грн. Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Під час обшуків у службових приміщеннях вилучено документи та мобільні телефони. Наразі перевіряється причетність до схеми інших осіб.

Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Також їх відсторонено від займаних посад.