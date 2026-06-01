14:42 01.06.2026

Окупанти завдали ракетного удару по Мерефі під Харковом, про постраждалих наразі не відомо – обладміністрація

Російські окупанти завдали удару, попередньо, ракетного по місту Мерефа Харківського району, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог завдав удару по Мерефі. Попередньо, окупанти застосували ракету. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють усі екстрені служби. Встановлюємо обставини обстрілу", – написав Синєгубов в Телеграм у понеділок.

Теги: #мерефа #харківщина #атаки_рф

Помірна прохолода збережеться в Україні найближчими днями, в частині областей дощитиме

