Окупанти завдали ракетного удару по Мерефі під Харковом, про постраждалих наразі не відомо – обладміністрація

Російські окупанти завдали удару, попередньо, ракетного по місту Мерефа Харківського району, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог завдав удару по Мерефі. Попередньо, окупанти застосували ракету. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють усі екстрені служби. Встановлюємо обставини обстрілу", – написав Синєгубов в Телеграм у понеділок.