Голова комітету Ради: затягування із розробкою нових правил добору директора ДБР дозволить зберегти "ручне" управління Бюро ще на 5 років

Голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна вважає, що якщо Кабінет міністрів подасть законопроєкт про Державне бюро розслідувань (ДБР) лише у грудні, то цим буде збережено "ручне" управління Бюро ще на п’ять років.

"Уряд обіцяє нам розробити законопроєкт про реформу ДБР до кінця грудня. Нагадаю, президент доручив невідкладно подати законопроект про реформу ДБР ще у січні. Уряд дійсно може подати документ у січні – правда, 2027 року. Хороший новин у цьому немає. Затягування із розробкою нових правил добору директора ДБР дозволить зберегти "ручне" управління ДБР ще на п’ять років", – написала Радіна в мережі Facebook.

Вона звернула увагу, що у грудні поточного року добігає кінця строк повноважень чинного директора ДБР Олексія Сухачова, і якщо уряд у грудні лише подасть законопроект, то нового директора ДБР можна буде обирати не за новими правилами за переважного голосу міжнародних експертів (як передбачають бенчмарки – зобов’язання України задля вступу в ЄС), а за чинними.

"Тож система буде законсервована на додаткові 5 років – поки не спливуть повноваження нового керівника, обраного за старими правилами. Намір зрозумілий, як білий день. Нагадую, за чинним законом шість членів (дві третини) конкурсної комісії призначає парламент за поданням правоохоронного комітету ВРУ та президент, ще трьох міжнародних експертів призначає уряд – але їх голоси аж ніяк не потрібні для ухвалення рішення щодо визначення переможця", – написала голова комітету.

На її думку, щоб цьому запобігти, уряд міг би взяти за основу депутатський законопроект №13602 від серпня 2025 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Державного бюро розслідувань"

Раніше народний депутат України Ярослав Железняк(фракція "Голос") також звертав увагу на те, що для пришвидшення реформи можна було би ухвалити законопроєкт №13602.

Як повідомлялося, у кінці травня прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що новий законопроєкт про ДБР буде подано в грудні 2026 року.