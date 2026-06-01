Інтерфакс-Україна
Події
14:27 01.06.2026

Голова комітету Ради: затягування із розробкою нових правил добору директора ДБР дозволить зберегти "ручне" управління Бюро ще на 5 років

2 хв читати
Голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна вважає, що якщо Кабінет міністрів подасть законопроєкт про Державне бюро розслідувань (ДБР) лише у грудні, то цим буде збережено "ручне" управління Бюро ще на п’ять років.

"Уряд обіцяє нам розробити законопроєкт про реформу ДБР до кінця грудня. Нагадаю, президент доручив невідкладно подати законопроект про реформу ДБР ще у січні. Уряд дійсно може подати документ у січні – правда, 2027 року.  Хороший новин у цьому немає. Затягування із розробкою нових правил добору директора ДБР дозволить зберегти "ручне" управління ДБР ще на п’ять років", – написала Радіна в мережі Facebook.

Вона звернула увагу, що у грудні поточного року добігає кінця строк повноважень чинного директора ДБР Олексія Сухачова, і якщо уряд у грудні лише подасть законопроект, то нового директора ДБР можна буде обирати не за новими правилами за переважного голосу міжнародних експертів (як передбачають бенчмарки – зобов’язання України задля вступу в ЄС), а за чинними.

"Тож система буде законсервована на додаткові 5 років – поки не спливуть повноваження нового керівника, обраного за старими правилами. Намір зрозумілий, як білий день. Нагадую, за чинним законом шість членів (дві третини) конкурсної комісії призначає парламент за поданням правоохоронного комітету ВРУ та президент, ще трьох міжнародних експертів призначає уряд – але їх голоси аж ніяк не потрібні для ухвалення рішення щодо визначення переможця", – написала голова комітету.

На її думку, щоб цьому запобігти, уряд міг би взяти за основу депутатський законопроект №13602 від серпня 2025 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Державного бюро розслідувань"

Раніше народний депутат України Ярослав Железняк(фракція "Голос") також звертав увагу на те, що для пришвидшення реформи можна було би ухвалити законопроєкт №13602.

Як повідомлялося, у кінці травня прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що новий законопроєкт про ДБР буде подано в грудні 2026 року.

13:28 29.05.2026
За одеського ексвоєнкома Борисова постійно вносилися застави, він представляв фіктивні діагнози – ДБР

11:18 29.05.2026
Проєкт нового закону про ДБР буде подано в грудні 2026р. – Свириденко

13:31 28.05.2026
Зеленський підписав закон щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки та оборони

12:45 28.05.2026
ДБР розслідує справу щодо судді, дотичного до розгляду "справи Гринкевичів"

12:12 28.05.2026
У "справі Гринкевичів" встановлено факт постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами зі збитками державі в 150 млн грн – ДБР

10:06 28.05.2026
Прийняття законів про оподаткування імпортних посилок та цифрових платформ є умовою 2-го траншу макрофіну ЄС

12:58 27.05.2026
Рада прийняла закон про публічні закупівлі, який є вимогою інструменту Світового банку та ЄС

10:58 26.05.2026
В Україні пропонують унормувати терміни "мова ворожнечі" і "множинна дискримінація"

10:17 26.05.2026
Кабмін утворив робочу групу з реалізації законодавства щодо множинного громадянства

16:34 20.05.2026
ДБР повідомило про підозру начальнику штаба частини, який змушував військових ремонтувати йому дім

До переліку, яким Київ синхронізував санкції з 20-м пакетом ЄС, включено ПАТ "Славнефть", виробників безпілотників та пропагандистів

На Чернігівщині внаслідок удару БпЛА травмовано 8 людей, серед них троє дітей – ДСНС

У Харкові кількість постраждалих унаслідок атак БпЛА зросла до 4, загалом в області поранено 9 людей

Внаслідок двох нічних атак на Одесу постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Румунське розслідування підтвердило російське походження дрона Geran-2, що впав у Галаці

До переліку, яким Київ синхронізував санкції з 20-м пакетом ЄС, включено ПАТ "Славнефть", виробників безпілотників та пропагандистів

