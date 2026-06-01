14:20 01.06.2026

Київ вже виплатив 5,39 млн грн. допомоги містянам, що постраждали через ворожу атаку у ніч проти 24 травня, очікується 2,5 тис. звернень

Після масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня до органів соціального захисту Києва звернулися 489 постраждалих, допомогу виплатили 380 киянам на суму 5,39 млн грн., триває оформлення виплат ще для 169 містян на 1,9 млн грн, очікується 2,5 тис. звернень, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Столиця продовжує надавати матеріальну допомогу киянам, житло яких було пошкоджене або зруйноване внаслідок ворожих атак. За міською програмою "Турбота. Назустріч киянам", після останньої масованої атаки на Київ 24 травня, до органів соціального захисту міста звернулися 489 постраждалих мешканців", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За даними мера, допомогу вже виплатили 380 киянам на загальну суму 5,39 млн грн., зокрема 53 людини отримали по 40 тис грн, 327 – по 10 тис грн. "Триває оформлення виплат ще для 169 містян на суму 1,9 млн грн. Зокрема, 7 киянам виплатять по 40 тис грн, 162 – по 10 тис грн. ", – зазначив Кличко.

За його словами, з урахуванням масштабів пошкоджень житлового фонду очікується надходження близько 2,5 тис звернень від мешканців щодо отримання матеріальної допомоги.

Крім одноразових виплат, для громадян, чиє житло стало непридатним для проживання, місто передбачило щомісячну компенсацію оренди житла у розмірі 20 тис грн – на період відновлення пошкоджених або зруйнованих будинків. Загалом у 2026 році за допомогою звернулися 4 356 киян. (за 2025 рік загальний обсяг наданої допомоги становить 249,2 млн грн – для майже 21 400 киян). Загальний обсяг наданої матеріальної допомоги цього року – 43,5 млн грн.

Крім фінансової підтримки міста, допомогу постраждалим надають гуманітарні організації та міжнародні партнери. Зокрема, Спілка Самаритян України, Товариство Червоного Хреста України та Благодійний фонд "Право на захист".

Організації забезпечують постраждалих гуманітарною допомогою, консультаційною підтримкою та супроводом у вирішенні першочергових потреб.

