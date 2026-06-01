14:18 01.06.2026

Єврокомісія: ще залишилися техкроки для перших EUR9,1 млрд з EUR90 млрд кредиту, дрони можуть бути закуплені у партнерів по всьому світу

В Європейській комісії констатують, що у питанні надання Україні перших 9,1 млрд євро з кредиту підтримки на суму 90 млрд євро, ще залишається виконати деякі технічні та процедурні кроки. Щодо фінансів, спрямованих на закупівлю дронів, то спектр постачальників може бути великим, включаючи як країни ЄС та Україну, так, і в разі необхідності, інші країни.

Про це у понеділок в Брюсселі на брифінгу повідомив речник Європейської комісії з питань бюджету Балаш Уйварі.

"Ми готуємось до першої виплати коштів у рамках пакету допомоги Україні на суму 90 млрд євро. Це важлива новина, оскільки більшість відповідних угод, необхідних для цієї позики для співпраці, вже прийняті з обох сторін. Щодо кредитної угоди, то з українського боку ще потрібно виконати деякі технічні та процедурні кроки. Нам залишається перевірити, чи виконані умови, пов’язані з першою виплатою коштів за програмою макрофінансової допомоги Україні. Ідея полягає в тому, щоб виплатити Україні 9,1 млрд євро ще протягом другого кварталу, тобто це має статися протягом червня", – повідомив він про стан речей на сьогодні.

Уйварі підтвердив, що з цих 9,1 млрд євро 5,9 млрд євро буде спрямовано на оборонні цілі, зокрема на дрони, а решта, тобто 3,2 млрд євро, на бюджетну підтримку.

"Що стосується організації оборонної допомоги, то це тристоронній підхід. Отже, пріоритетом є організація закупівель в межах ЄС, країн EU FTA (країни, з якими ЄС має угоди про зону вільної торгівлі – ІФ-У) та України. Якщо це неможливо, то можна запросити відступи – ми також можемо розглянути країни, які підписали партнерство з Європейським Союзом у сфері безпеки, яких на даний момент 12. А якщо цього все ще недостатньо, і справді є виправдане перевищення (у запиті на закупівлі – ІФ-У), то ми можемо розглянути ще ширше коло країн світу", – пояснив речник Європейської комісії.

Крім того, він повідомив, що потім, протягом червня, Європейська комісія очікує "так званий другий графік програми", в якому Україна матиме можливість визначити, яке саме оборонне обладнання вона хоче закупити.

Теги: #кредит #дрони #єврокомісія

