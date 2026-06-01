Столиця має 47 квартир для тимчасового проживання тих, хто втратив житло, заселені 22 з них – мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на сьогодні у столиці є 47 квартир для тимчасового проживання киян, які втратили житло внаслідок російських обстрілів, і лише 22 з цих квартир заселені, а більшість обирають грошову допомогу від міста, щоб винайняти житло на ринку самостійно.

"Мешканців пошкоджених або зруйнованих будинків Київ забезпечує тимчасовим житлом. На сьогодні у місті 47 таких квартир для проживання, з них у 22 вже живуть люди, 25 готові до заселення", – написав Кличко в Телеграм у понеділок.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення у столиці пошкодження різного ступеню отримали 3578 будинків. 71 з них – були найбільш пошкоджені, 30 таких будинків місто вже відновило. Із 2022 року на відновлення житла з бюджету столиці спрямували 2 млрд 333 млн грн.

Кличко повідомив, що постраждалі від обстрілів мешканці отримують із 2022 року по 10 тис грн допомоги від міста, а ті, чиє житло сильно пошкоджене, з 2025-го отримують 40 тис грн разової допомоги, а потім – 20 тис грн щомісяця аби винайняти житло там, де їм зручно. "Більшість киян обирають допомогу грошима, щоб орендувати помешкання", – наголосив він.

За словами мера, після останньої масованої ракетно-дронової атаки на Київ, яка була 24 травня, за допомогою звернулися 489 потерпілих мешканців. Внаслідок цього обстрілу пошкоджені 552 об’єкти, з них 488 багатоквартирних та 41 приватних житлових будинки. Із них значно пошкоджені чотири багатоповерхівки.