Інтерфакс-Україна
Події
13:53 01.06.2026

Волонтери УЧХ працювали на пошкоджених локаціях після російських атак БпЛА на Харків і Дніпро

Волонтери УЧХ працювали на пошкоджених локаціях після російських атак БпЛА на Харків і Дніпро
Фото: Червоний Хрест України

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) вночі брали участь у ліквідації наслідків російських атак БпЛА на Харків.

"На всіх локаціях ліквідації наслідків нічних атак працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста. Волонтери обстежували прилеглі території, пошкоджені будівлі та житлові будинки, проводили поквартирні обходи для виявлення постраждалих", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Волонтери надавали людям першу домедичну та психологічну допомогу.

Наразі на місці працює пункт підтримки Українського Червоного Хреста, де можна отримати воду, чай або каву, перекус та психосоціальну підтримку. Відповідно до зібраних потреб постраждалим видають гуманітарну допомогу: питну воду, гігієнічні набори для дітей і дорослих та інші речі першої необхідності.

Як повідомлялося, унаслідок атак БпЛА в ніч на 1 червня у Харкові постраждали чотири жінки. Пошкоджень зазнали щонайменше 27 будівель в Основ’янському, Слобідському та Холодногірському районах міста.

У неділю волонтери та співробітники УЧХ надавали необхідну допомогу на місці ліквідації наслідків російської повітряної атаки у Дніпрі, де було пошкоджено складські приміщення логістичної компанії та автомобілі, припарковані поруч.

01:48 01.06.2026
Троє постраждалих внаслідок ударів по Харкову та Богодухову

01:15 01.06.2026
Одна постраждала внаслідок удару БпЛА в Харкові – ОВА

15:47 31.05.2026
Постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру нема – Зеленський

14:20 31.05.2026
Внаслідок ворожої атаки знищено відділення "Нової пошти" у Дніпрі

08:45 31.05.2026
Одинадцять постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

12:48 30.05.2026
Фінський годинникар передав УЧХ майже 64 тис. євро з продажу годинників із металу російського танка

17:19 29.05.2026
Харків'янин засуджений до 15 років ув'язнення за коригування масованої атаки БпЛА у червні минулого року

15:25 29.05.2026
УЧХ працює над ліквідацією наслідків російської атаки на Запоріжжя

10:52 29.05.2026
Програма одноразової фінансової допомоги від УЧХ для ветеранів, які втратили зір, стартує з липня

21:02 28.05.2026
У Харкові сталася ДТП за участі віцемера, на час розслідування посадовець склав повноваження

