Волонтери УЧХ працювали на пошкоджених локаціях після російських атак БпЛА на Харків і Дніпро

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) вночі брали участь у ліквідації наслідків російських атак БпЛА на Харків.

"На всіх локаціях ліквідації наслідків нічних атак працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста. Волонтери обстежували прилеглі території, пошкоджені будівлі та житлові будинки, проводили поквартирні обходи для виявлення постраждалих", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Волонтери надавали людям першу домедичну та психологічну допомогу.

Наразі на місці працює пункт підтримки Українського Червоного Хреста, де можна отримати воду, чай або каву, перекус та психосоціальну підтримку. Відповідно до зібраних потреб постраждалим видають гуманітарну допомогу: питну воду, гігієнічні набори для дітей і дорослих та інші речі першої необхідності.

Як повідомлялося, унаслідок атак БпЛА в ніч на 1 червня у Харкові постраждали чотири жінки. Пошкоджень зазнали щонайменше 27 будівель в Основ’янському, Слобідському та Холодногірському районах міста.

У неділю волонтери та співробітники УЧХ надавали необхідну допомогу на місці ліквідації наслідків російської повітряної атаки у Дніпрі, де було пошкоджено складські приміщення логістичної компанії та автомобілі, припарковані поруч.