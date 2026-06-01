13:50 01.06.2026

Петиція про створення у Києві мережі сучасних зон вигулу собак не набрала необхідних голосів

Песик на Майдані Незалежності | Фото: Олена Глушко

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом усунути правову невизначеність у правилах вигулу собак та створити у столиці мережу сучасних зон вигулу не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 2 квітня і станом на 1 червня петиція набрала лише 1 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"У чинних "Правилах утримання домашніх собак та котів у м. Києві" та "Положення про функціонування місць та зон для вигулу тварин у м. Києві" використовуються оціночні та нечіткі формулювання щодо місць вигулу собак, зокрема такі як "тильна сторона будинку", "технічна сторона", "поблизу житлових будинків". Ці терміни не мають визначення в законодавстві, що призводить до їх довільного тлумачення. Відсутність чітких критеріїв створює ситуацію правової невизначеності", – йшлося у петиції.

Автор петиції заявляв, що на практиці це призводить до: постійних конфліктів між мешканцями через різне тлумачення меж "дозволеного"; вибіркового притягнення до відповідальності та неможливості об’єктивного контролю з боку поліції чи Муніципальної варти; відсутності реальної інфраструктури для вигулу в більшості районів міста.

У зв’язку з цим, автор просив: виключити з нормативних актів міста всі оціночні формулювання; створити мережу сучасних майданчиків; діджиталізувати зони вигулу; забезпечити прозорий контроль.

Як повідомлялося, у 2017 році Київради внесли зміни до рішення "Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками та котами в м. Києві", яким забороняється вигул домашніх собак і котів на території дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів.

Теги: #київ #вигул_собак #петиція

