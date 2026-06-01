Помірна прохолода збережеться в Україні найближчими днями, в частині областей дощитиме

Помірні дощі очікуються на заході та південному заході України у вівторок, 2 червня, в Закарпатській та Одеській областях місцями пройдуть значні дощі, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер 2 червня очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

В Києві 2 червня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура вдень 2 червня була зафіксована на позначці 33,3° в 1921 році, а найнижча вночі – на позначці 3,9° в 1963 році.

В середу, 3 червня, на Правобережній частині України короткочасні дощі, вдень місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.

В Києві 3 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 18-20°.