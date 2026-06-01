13:28 01.06.2026

У Києві ремонтник напав з ножем і гранатою на пенсіонерку та пограбував її

Фото: Офіс генпрокурора

У Києві пенсіонерка за оголошенням знайшла ремонтника, він протягом тривалого часу робив ремонт в її квартирі, а потім напав на жінку з ножем та гранатою, зв’язав її та пограбував, повідомляє Київська міська прокуратура.

В телеграм-каналі в понеділок столична прокуратура інформує, що 75-річна киянка за оголошенням знайшла різнороба для ремонту у квартирі, яку затопили сусіди.

За інформацією прокуратури, чоловік майже місяць працював у квартирі. "А одного дня напав на жінку з ножем та гранатою, зв’язав її та змусив віддати мобільний телефон, ювелірні вироби та гроші", – йдеться в повідомленні.

Як уточнюють в прокуратурі, з’ясувалось, що чоловік провів 12 років у місцях позбавлення волі за умисне вбивство.

За процесуального керівництва прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва 42-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу на літню жінку.

Його дії кваліфіковано ч. 4 ст. 187 КК України.

Підозрюваному обрано запобіжний вигляді тримання під вартою.

14:20 01.06.2026
Київ вже виплатив 5,39 млн грн. допомоги містянам, що постраждали через ворожу атаку у ніч проти 24 травня, очікується 2,5 тис. звернень

Петиція про створення у Києві мережі сучасних зон вигулу собак не набрала необхідних голосів

Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії у день Києва заявили про роботу в звичайному режимі

Кличко назвав анонсоване підвищення тарифів на проїзд в Києві вимушеним кроком

Уряд готує додаткові 2 млрд грн на захист енергооб'єктів і енергетичного обладнання в Києві – Свириденко

Киянин випадковим пострілом із рушниці тяжко поранив перехожу, його затримано

Китай "взяв до уваги" повідомлення про нещодавню атаку на Київ і сподівається на відновлення переговорів – представництво при ООН

Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

У Києві відновлять конкурс для заповнення вакантних посад керівників закладів освіти – Київрада

Завершено аварійні роботи в ТЦ на "Лук'янівській" – ДСНС

До переліку, яким Київ синхронізував санкції з 20-м пакетом ЄС, включено ПАТ "Славнефть", виробників безпілотників та пропагандистів

На Чернігівщині внаслідок удару БпЛА травмовано 8 людей, серед них троє дітей – ДСНС

У Харкові кількість постраждалих унаслідок атак БпЛА зросла до 4, загалом в області поранено 9 людей

Внаслідок двох нічних атак на Одесу постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Румунське розслідування підтвердило російське походження дрона Geran-2, що впав у Галаці

Голова комітету Ради: затягування із розробкою нових правил добору директора ДБР дозволить зберегти "ручне" управління Бюро ще на 5 років

Єврокомісія: ще залишилися техкроки для перших EUR9,1 млрд з EUR90 млрд кредиту, дрони можуть бути закуплені у партнерів по всьому світу

Столиця має 47 квартир для тимчасового проживання тих, хто втратив житло, заселені 22 з них – мер

Волонтери УЧХ працювали на пошкоджених локаціях після російських атак БпЛА на Харків і Дніпро

Помірна прохолода збережеться в Україні найближчими днями, в частині областей дощитиме

Міноборони у травні допустило до експлуатації на третину більше зразків ОВТ, ніж за місяць торік

До переліку, яким Київ синхронізував санкції з 20-м пакетом ЄС, включено ПАТ "Славнефть", виробників безпілотників та пропагандистів

Судитимуть чоловіка, який стріляв по підлітках з багатоповерхівки у Сумах

В ЄС розглядають припинення надання захисту українцям призовного віку, які проситимуть про нього вперше, – ЗМІ

САП: повідомлено про підозру посадовцю Служби автодоріг на Львівщині за нецільове використання понад 94 млн грн

