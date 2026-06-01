У Києві ремонтник напав з ножем і гранатою на пенсіонерку та пограбував її

У Києві пенсіонерка за оголошенням знайшла ремонтника, він протягом тривалого часу робив ремонт в її квартирі, а потім напав на жінку з ножем та гранатою, зв’язав її та пограбував, повідомляє Київська міська прокуратура.

В телеграм-каналі в понеділок столична прокуратура інформує, що 75-річна киянка за оголошенням знайшла різнороба для ремонту у квартирі, яку затопили сусіди.

За інформацією прокуратури, чоловік майже місяць працював у квартирі. "А одного дня напав на жінку з ножем та гранатою, зв’язав її та змусив віддати мобільний телефон, ювелірні вироби та гроші", – йдеться в повідомленні.

Як уточнюють в прокуратурі, з’ясувалось, що чоловік провів 12 років у місцях позбавлення волі за умисне вбивство.

За процесуального керівництва прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва 42-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу на літню жінку.

Його дії кваліфіковано ч. 4 ст. 187 КК України.

Підозрюваному обрано запобіжний вигляді тримання під вартою.