Інтерфакс-Україна
Події
13:22 01.06.2026

Міноборони у травні допустило до експлуатації на третину більше зразків ОВТ, ніж за місяць торік

2 хв читати
Міноборони у травні допустило до експлуатації на третину більше зразків ОВТ, ніж за місяць торік
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони протягом травня 2026 року 175 нових зразків озброєння і військової техніки (ОВТ).

"Майже 93% усіх новинок були розроблені та виготовлені українськими зброярами. Це підтверджує стрімкий розвиток та автономність українського оборонно-промислового комплексу", – повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

Як повідомлялося, протягом травня 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки, близько 80% з яких – розробки вітчизняного виробництва. Таким чином, за рік приріст допущеної до експлуатації номенклатури ОВТ склав 35%, зокрема, вітчизняної – приблизно на 55%.

Найбільшу частку серед допущених у 2026 році зразків становить технологічне озброєння, яке безпосередньо впливає на ситуацію на полі бою. Насамперед, мова йде про безпілотні авіаційні комплекси (БпАК), яких кодифіковано майже 60 зразків. Зокрема, до експлуатації допущені такі українські розробки, як "Тінь", "Тур", "Мамба", "Палій", "Д’артаньян" та "Лупиніс".

Крім того, мова йде про боєприпаси – військо отримало понад 40 нових типів засобів ураження, а також бронетехніку – лінійку підсилено 18 новими зразками для захисту та мобільності особового складу.

"Усі без винятку зразки у цих трьох категоріях є результатом роботи українських підприємств", – наголошують в оборонному відомстві.

Окрім ударних та розвідувальних комплексів, значну увагу було приділено захисту підрозділів та забезпеченню життєдіяльності фронту. Серед допущених до експлуатації новинок значну частку становлять сучасні засоби радіоелектронної боротьби та розвідки (РЕБ/РЕР) для протидії ворожим дронам; спеціалізовані автомобілі; наземні роботизовані комплекси (НРК), серед яких "Гном", "Примара-Killer", Vepr, "Плющ+" та Ratel X, які дозволяють дистанційно виконувати бойові та евакуаційні завдання, мінімізуючи ризики для військових; новітні інженерні засоби та сучасна техніка тилу для покращення логістики.

Теги: #міноборони #кодифікація #військова_техніка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:56 29.05.2026
Міноборони закликало не ігнорувати повітряні тривоги у вихідні, особливо в столиці

Міноборони закликало не ігнорувати повітряні тривоги у вихідні, особливо в столиці

17:27 29.05.2026
Перша партія Gripen надійде в Україну разом з ракетами великої дальності Meteor – Міноборони

Перша партія Gripen надійде в Україну разом з ракетами великої дальності Meteor – Міноборони

12:17 28.05.2026
Кабмін перепризначив Турчака держсекретарем Міноборони

Кабмін перепризначив Турчака держсекретарем Міноборони

19:05 27.05.2026
У Литві створюються підрозділи дистанційних безпілотних операцій

У Литві створюються підрозділи дистанційних безпілотних операцій

15:06 27.05.2026
Міноборони: оновлену програму БЗВП вже запровадили у 6 навчальних центрах Сухопутних військ ЗСУ

Міноборони: оновлену програму БЗВП вже запровадили у 6 навчальних центрах Сухопутних військ ЗСУ

18:01 26.05.2026
Міноборони: військові у 2026р отримали майже пів мільйона БпЛА та техніки через маркетплейс DOT-Chain Defence

Міноборони: військові у 2026р отримали майже пів мільйона БпЛА та техніки через маркетплейс DOT-Chain Defence

14:51 25.05.2026
Україна замовила рекордну партію далекобійних артснарядів 155мм у 6 виробників – міністр Федоров

Україна замовила рекордну партію далекобійних артснарядів 155мм у 6 виробників – міністр Федоров

14:42 25.05.2026
Дітям ветеранів спрощено доступ до освітніх пільг – можна використовувати витяг із Реєстру ветеранів

Дітям ветеранів спрощено доступ до освітніх пільг – можна використовувати витяг із Реєстру ветеранів

11:57 21.05.2026
Міністр оборони: Стратегічна мета – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей

Міністр оборони: Стратегічна мета – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей

11:43 21.05.2026
Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

Федоров: Ключові напрями на найближчі місяці – масштабна трансформація рекрутингу, тендерні закупівлі, постачання дронів

ВАЖЛИВЕ

До переліку, яким Київ синхронізував санкції з 20-м пакетом ЄС, включено ПАТ "Славнефть", виробників безпілотників та пропагандистів

На Чернігівщині внаслідок удару БпЛА травмовано 8 людей, серед них троє дітей – ДСНС

У Харкові кількість постраждалих унаслідок атак БпЛА зросла до 4, загалом в області поранено 9 людей

Внаслідок двох нічних атак на Одесу постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Румунське розслідування підтвердило російське походження дрона Geran-2, що впав у Галаці

ОСТАННЄ

Київ вже виплатив 5,39 млн грн. допомоги містянам, що постраждали через ворожу атаку у ніч проти 24 травня, очікується 2,5 тис. звернень

Єврокомісія: ще залишилися техкроки для перших EUR9,1 млрд з EUR90 млрд кредиту, дрони можуть бути закуплені у партнерів по всьому світу

Столиця має 47 квартир для тимчасового проживання тих, хто втратив житло, заселені 22 з них – мер

Волонтери УЧХ працювали на пошкоджених локаціях після російських атак БпЛА на Харків і Дніпро

Петиція про створення у Києві мережі сучасних зон вигулу собак не набрала необхідних голосів

Помірна прохолода збережеться в Україні найближчими днями, в частині областей дощитиме

У Києві ремонтник напав з ножем і гранатою на пенсіонерку та пограбував її

До переліку, яким Київ синхронізував санкції з 20-м пакетом ЄС, включено ПАТ "Славнефть", виробників безпілотників та пропагандистів

Судитимуть чоловіка, який стріляв по підлітках з багатоповерхівки у Сумах

В ЄС розглядають припинення надання захисту українцям призовного віку, які проситимуть про нього вперше, – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА