Міноборони у травні допустило до експлуатації на третину більше зразків ОВТ, ніж за місяць торік

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони протягом травня 2026 року 175 нових зразків озброєння і військової техніки (ОВТ).

"Майже 93% усіх новинок були розроблені та виготовлені українськими зброярами. Це підтверджує стрімкий розвиток та автономність українського оборонно-промислового комплексу", – повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

Як повідомлялося, протягом травня 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки, близько 80% з яких – розробки вітчизняного виробництва. Таким чином, за рік приріст допущеної до експлуатації номенклатури ОВТ склав 35%, зокрема, вітчизняної – приблизно на 55%.

Найбільшу частку серед допущених у 2026 році зразків становить технологічне озброєння, яке безпосередньо впливає на ситуацію на полі бою. Насамперед, мова йде про безпілотні авіаційні комплекси (БпАК), яких кодифіковано майже 60 зразків. Зокрема, до експлуатації допущені такі українські розробки, як "Тінь", "Тур", "Мамба", "Палій", "Д’артаньян" та "Лупиніс".

Крім того, мова йде про боєприпаси – військо отримало понад 40 нових типів засобів ураження, а також бронетехніку – лінійку підсилено 18 новими зразками для захисту та мобільності особового складу.

"Усі без винятку зразки у цих трьох категоріях є результатом роботи українських підприємств", – наголошують в оборонному відомстві.

Окрім ударних та розвідувальних комплексів, значну увагу було приділено захисту підрозділів та забезпеченню життєдіяльності фронту. Серед допущених до експлуатації новинок значну частку становлять сучасні засоби радіоелектронної боротьби та розвідки (РЕБ/РЕР) для протидії ворожим дронам; спеціалізовані автомобілі; наземні роботизовані комплекси (НРК), серед яких "Гном", "Примара-Killer", Vepr, "Плющ+" та Ratel X, які дозволяють дистанційно виконувати бойові та евакуаційні завдання, мінімізуючи ризики для військових; новітні інженерні засоби та сучасна техніка тилу для покращення логістики.