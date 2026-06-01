До переліку, яким Київ синхронізував санкції з 20-м пакетом ЄС, включено ПАТ "Славнефть", виробників безпілотників та пропагандистів

До переліку, яким Україна синхронізувала санкції із 20-м пакетом Європейського Союзу, включено одну з найбільших російських нафтових компаній ПАТ "Славнефть", групу підприємств, пов’язаних із виробництвом безпілотних систем, а також групу осіб і організацій, причетних до мілітаризації українських дітей на ТОТ, повідомила пресслужба уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка.

"До переліку включено ПАТ "Славнефть" – одну з найбільших російських нафтових компаній, яка забезпечує близько 2,9% загального видобутку нафти в Росії. (…) До санкційного списку також включено ЗАТ "Білоруська нафтова компанія" – державного експортера нафти, який забезпечує поставки сировини з нафтопереробних підприємств Білорусі, зокрема "Білоруснафти" та "Нафтана"", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначено, що окремий блок стосується підприємств, пов’язаних із виробництвом безпілотних систем та компонентів для російського військово-промислового комплексу.

Повідомляється, що під санкції потрапили компанії:

• "Технодрон", що розробляє FPV-дрони сімейства "Скворець". На замовлення ВМФ РФ компанія розробила "Скворець ВМФ" для використання в морській акваторії;

• "Атлант Аеро", виробник FPV-дронів та компонентів для БПЛА типу "Оріон", а також систем радіоелектронної боротьби та цифрової інтеграції;

• "Клеверкоптер", який займається розробкою та виробництвом безпілотників різного призначення та бере участь у державних програмах забезпечення БПЛА для російських силових структур та у програмах імпортозаміщення.

Згідно з повідомленням пресслужби, також санкції застосовуються до Азрета Беккієва, першого заступника генерального директора Об’єднаної приладобудівної корпорації- структури "Ростеху", яка виробляє військову електроніку, прилади управління, системи зв’язку та інше обладнання, що використовується російськими збройними силами.

"Окремо включено компанію Turboshaft FZE з Об’єднаних Арабських Еміратів, яка займалася постачанням авіаційних комплектуючих і обладнання військового призначення для підприємств російського оборонного сектору, зокрема через структури "Ростеху"", – зазначили у пресслужбі Власюка.

Окремий блок рішень стосується осіб і організацій, причетних до мілітаризації та ідеологічної обробки українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Серед них є телеведуча Марія Сіттель, яка також є керівницею державної організації "Союз жінок Росії". До переліку включено Федеральну державну бюджетну установу "Оздоровчий комплекс "Снєгірі"" управління справами президента РФ, яка організовувала поїздки та програми для дітей з окупованих територій України з елементами військово-патріотичного виховання, а також інших осіб, залучених до відповідних освітніх і пропагандистських програм.

Крім того, Україна синхронізує окремі санкційні режими ЄС, ухвалені раніше щодо суб’єктів з Ірану, причетних до виробництва озброєнь, порушень прав людини та діяльності, що становить загрозу міжнародній безпеці.

В пресслужбі наголосили, що послідовна синхронізація санкцій із ЄС зменшує простір для обходу обмежень через різні юрисдикції та ускладнює відновлення критичних ланцюгів постачання для російського військово-промислового комплексу.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо синхронізації санкцій з рішеннями Європейського Союзу. Синхронізація санкцій Євросоюзу в межах 20-го пакету охоплює 120 осіб та організацій і запроваджує економічні санкції, спрямовані на ключові сектори російської економіки. Частина з них уже перебуває під санкціями України. Сьогоднішнє рішення стосується ще 16 громадян Росії та 31 компанії з Росії, Білорусі, ОАЕ, Киргизстану, Казахстану, Узбекистану й тимчасово окупованої території України.