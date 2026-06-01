Інтерфакс-Україна
Події
13:09 01.06.2026

Судитимуть чоловіка, який стріляв по підлітках з багатоповерхівки у Сумах

1 хв читати
Судитимуть чоловіка, який стріляв по підлітках з багатоповерхівки у Сумах

Передано до суду справу щодо 60-річного мешканця м.Суми, який в 2025 році стріляв з рушниці з вікна власної квартири по підлітках, внаслідок чого ті отримали поранення, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі в понеділок прокуратура зазначає, що обвинувальний щодо замаху на вбивство наразі скеровано до суду.

"9 грудня 2025 року у дворі багатоповерхівки шестеро підлітків стояли під під’їздом. Місцевий житель грубо зробив їм зауваження – вимагав звільнити лавку. Коли діти не відреагували, чоловік повернувся до квартири, взяв гладкоствольну рушницю ІЖ-43, спорядив її саморобними набоями 12 калібру, вийшов на сходовий майданчик 10 поверху, присвітив ліхтариком і прицільно вистрілив у дітей", – нагадують у прокуратурі.

Четверо дівчат та двоє хлопців віком від 13 до 16 років отримали поранення.

У відомстві уточнюють, що чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як замах на умисне вбивство шістьох дітей з хуліганських мотивів.

Теги: #стрілянина #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:19 01.06.2026
Два влучання безпілотників зафіксовано вночі в Сумах, люди не постраждали – мерія

Два влучання безпілотників зафіксовано вночі в Сумах, люди не постраждали – мерія

11:22 29.05.2026
Киянин випадковим пострілом із рушниці тяжко поранив перехожу, його затримано

Киянин випадковим пострілом із рушниці тяжко поранив перехожу, його затримано

22:09 23.05.2026
Щонайменше троє цивільних постраждали внаслідок ворожої атаки на Суми – в.о. мера

Щонайменше троє цивільних постраждали внаслідок ворожої атаки на Суми – в.о. мера

14:48 23.05.2026
В Сумах вже 12 постраждалих від російського удару по жалобній колоні – ЗМІ

В Сумах вже 12 постраждалих від російського удару по жалобній колоні – ЗМІ

09:51 23.05.2026
У неділю у Сумах буде відсутнє електропостачання – міськрада

У неділю у Сумах буде відсутнє електропостачання – міськрада

13:04 21.05.2026
До 6 збільшилась кількість поранених у Сумах внаслідок удару окупантів

До 6 збільшилась кількість поранених у Сумах внаслідок удару окупантів

11:05 21.05.2026
У Сумах є постраждалі через влучання у житловому секторі – ОВА

У Сумах є постраждалі через влучання у житловому секторі – ОВА

08:47 18.05.2026
В одному з житлових дворів Києва жінка влаштувала стрілянину, її повідомили про підозру – поліція

В одному з житлових дворів Києва жінка влаштувала стрілянину, її повідомили про підозру – поліція

17:52 17.05.2026
У Сумах триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки – міськрада

У Сумах триває ліквідація наслідків нічної ворожої атаки – міськрада

15:31 15.05.2026
У Львові чоловік здійснив близько десяти пострілів у повітря з пневматичної зброї, його затримали – поліція

У Львові чоловік здійснив близько десяти пострілів у повітря з пневматичної зброї, його затримали – поліція

ВАЖЛИВЕ

До переліку, яким Київ синхронізував санкції з 20-м пакетом ЄС, включено ПАТ "Славнефть", виробників безпілотників та пропагандистів

На Чернігівщині внаслідок удару БпЛА травмовано 8 людей, серед них троє дітей – ДСНС

У Харкові кількість постраждалих унаслідок атак БпЛА зросла до 4, загалом в області поранено 9 людей

Внаслідок двох нічних атак на Одесу постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Румунське розслідування підтвердило російське походження дрона Geran-2, що впав у Галаці

ОСТАННЄ

Єврокомісія: ще залишилися техкроки для перших EUR9,1 млрд з EUR90 млрд кредиту, дрони можуть бути закуплені у партнерів по всьому світу

Столиця має 47 квартир для тимчасового проживання тих, хто втратив житло, заселені 22 з них – мер

Волонтери УЧХ працювали на пошкоджених локаціях після російських атак БпЛА на Харків і Дніпро

Петиція про створення у Києві мережі сучасних зон вигулу собак не набрала необхідних голосів

Помірна прохолода збережеться в Україні найближчими днями, в частині областей дощитиме

У Києві ремонтник напав з ножем і гранатою на пенсіонерку та пограбував її

Міноборони у травні допустило до експлуатації на третину більше зразків ОВТ, ніж за місяць торік

До переліку, яким Київ синхронізував санкції з 20-м пакетом ЄС, включено ПАТ "Славнефть", виробників безпілотників та пропагандистів

В ЄС розглядають припинення надання захисту українцям призовного віку, які проситимуть про нього вперше, – ЗМІ

САП: повідомлено про підозру посадовцю Служби автодоріг на Львівщині за нецільове використання понад 94 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА