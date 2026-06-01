Судитимуть чоловіка, який стріляв по підлітках з багатоповерхівки у Сумах

Передано до суду справу щодо 60-річного мешканця м.Суми, який в 2025 році стріляв з рушниці з вікна власної квартири по підлітках, внаслідок чого ті отримали поранення, повідомляє Офіс генерального прокурора.

В телеграм-каналі в понеділок прокуратура зазначає, що обвинувальний щодо замаху на вбивство наразі скеровано до суду.

"9 грудня 2025 року у дворі багатоповерхівки шестеро підлітків стояли під під’їздом. Місцевий житель грубо зробив їм зауваження – вимагав звільнити лавку. Коли діти не відреагували, чоловік повернувся до квартири, взяв гладкоствольну рушницю ІЖ-43, спорядив її саморобними набоями 12 калібру, вийшов на сходовий майданчик 10 поверху, присвітив ліхтариком і прицільно вистрілив у дітей", – нагадують у прокуратурі.

Четверо дівчат та двоє хлопців віком від 13 до 16 років отримали поранення.

У відомстві уточнюють, що чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як замах на умисне вбивство шістьох дітей з хуліганських мотивів.