12:53 01.06.2026

В ЄС розглядають припинення надання захисту українцям призовного віку, які проситимуть про нього вперше, – ЗМІ

Країни Європейського союзу розглядають питання про те, чи виключати з будь-якого майбутнього продовження схеми надання тимчасового захисту українських чоловіків призовного віку, які вперше проситимуть про нього, оскільки хочуть підтримати воєнні зусилля України, повідомляє інтернет-видання Euractiv.

"Пропозиція виникла під час обговорення майбутнього Директиви ЄС про тимчасовий захист (TPD), яка дозволяє українцям жити та працювати по всій Європі, не звертаючись до національних систем надання притулку. Схема, активована після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, наразі діє до березня 2027 року після продовження, узгодженого минулого року. Згідно з внутрішнім документом Ради ЄС, з яким ознайомився Euractiv, серед обговорюваних варіантів є продовження тимчасового захисту зі звуженням його сфери застосування, зокрема шляхом "виключення чоловіків призовного віку" або осіб, які виїхали з України нелегально", – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що будь-яке таке обмеження застосовуватиметься лише до майбутніх заявників, які шукають статусу тимчасового захисту, а не тих українців призовного віку, які вже перебувають в ЄС та такий захист отримали.

Euractiv повідомляв у березні, що країни ЄС вивчають можливість ще одного продовження дії програми, що може продовжити дію схеми на шостий рік, але минулого 2025 року Європейська комісія закликала національні столиці підготуватися до остаточного поступового скасування програми, а ще у 2024 році прийняла рекомендації щодо "скоординованого переходу" до більш стабільних правових статусів.

Уряди деяких країн висловили стурбованість тим, що "зростаюча частка нещодавно прибулих складається з чоловіків призовного віку", причому кілька країн стверджують, що цю систему слід переглянути "також в інтересах України", як для підтримки опору країни РФ, так і для сприяння майбутнім зусиллям з відновлення, йдеться в документі.

"Майбутнє цієї системи обговорять міністри міграції на Раді юстиції та внутрішніх справ цього тижня, де очікується, що вони нададуть політичні вказівки щодо її наступних кроків. Будь-яке майбутнє продовження або перегляд повинні будуть бути запропоновані Європейською комісією… Комісія поки що не повідомила, чи офіційно запропонує вона ще одне продовження. Відповідаючи на запитання про це питання, речник Комісії повідомив Euractiv, що обговорення з національними урядами з цього питання тривають", – повідомляє видання.

За даними Euractiv, станом на березень 2026 року тимчасовий статус захисту в ЄС мали 4,33 млн українців, причому найбільшу кількість прийняли Німеччина (1,27 млн), Польща (961 тис 405) та Чехія (379 тис 820), серед них 43,3% становили жінки, 30,1% діти та 26,6% дорослі чоловіки. Українці становили понад 98% усіх бенефіціарів програми.

Теги: #захист #чоловіки #призовний_вік #єс

