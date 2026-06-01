САП: повідомлено про підозру посадовцю Служби автодоріг на Львівщині за нецільове використання понад 94 млн грн

За процесуального керівництва прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) спільно з Нацполіцією повідомили про підозру одному з керівників Служби автомобільних доріг у Львівській області за нецільове використання понад 94 млн грн.

В телеграм-каналі в понеділок САП зазначає, що посадовця викрито на нецільовому використанні понад 94 млн грн бюджетних коштів під час влаштування майданчика відстою великовантажних та великогабаритних транспортних засобів.

"У межах досудового розслідування встановлено, що посадовець забезпечив документальне оформлення фактично виконаних підрядною організацією робіт з капітального ремонту як робіт з експлуатаційного утримання. Оплачувались ці роботи за рахунок бюджетних коштів, виділених на поточні видатки", – йдеться в повідомленні.

За даними САП, наразі встановлено два епізоди витрачання коштів на цілі, що не відповідають бюджетним асигнуванням (плану використання бюджетних коштів).

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 210 КК України. Слідство триває.