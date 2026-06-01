Українці шукають в мережі інформацію про День захисту дітей, але його перенесли на 20 листопада

День захисту дітей із минулого року в Україні відзначається 20 листопада, а не 1 червня, як це було раніше.

У понеділок, 1 червня, у Google Trends можна побачити запит щодо Дня захисту дітей. Також у соціальних мережах зустрічаються дописи з нагоди даного дня.

Водночас варто відзначити, що у травні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення в Україні Дня захисту дітей 20 листопада у Всесвітній день дитини, встановлений резолюцією Генеральної асамблеї ООН у 1954 році. При цьому президент визнав таким, що втратив чинність, указ від 30 травня 1998 року, згідно з яким День захисту дітей в Україні святкувався 1 червня.

Минулого року Україна вперше відзначила День захисту дітей 20 листопада разом із міжнародною спільнотою. Саме цього дня 1989 року ухвалили Конвенцію ООН про права дитини — документ, що заклав основи сучасної системи захисту прав дитини в усьому світі.