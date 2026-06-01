Опитування: 91% українських вчителів вважають, що навчальні результати учнів погіршилися за останні два роки

Понад 90% опитаних вчителів зазначили, що результати українських учнів за останні два роки стали гіршими, серед основних причин – відсутність мотивації, стрес через війну та тривале онлайн-навчання.

Про це свідчать результати опитування, проведеного наприкінці навчального року Rakuten Viber та EdEra.

"91% опитаних українських вчителів зазначили, що навчальні результати учнів погіршилися за останні два роки. В аналогічному опитуванні Rakuten Viber і EdEra 2024 року такої ж думки були 95% освітян. Освітяни роблять висновки на основі власних спостережень, обговорень із колегами, погіршення оцінок і проведеної діагностики учнів і учениць", – йдеться у повідомленні Rakuten Viber, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Повідомляється, що Rakuten Viber і українська edtech-компанія EdEra питали у вчителів, чи стали, на їхню думку, гіршими навчальні результати учнів за останні два роки та як надолужити освітні втрати. Згідно з дослідженням, основні причини, чому навчальні результати погіршилися, – це відсутність мотивації до навчання серед учнів та учениць (цю відповідь обрали 71% вчителів), стрес через війну (69%) та тривале онлайн-навчання (54%). На думку освітян, за надолуження освітніх втрат несуть відповідальність, перш за все, самі учні та учениці – так відповіли 79,4% опитаних. На другому місці – батьки (73,9%), на третьому – вчителі (69,2%).

Щоб покращити навчальні результати, 86% вчителів додатково повторюють матеріал із учнями та ученицями. Серед методів також згадують додаткові завдання / літературу (43% освітян обрали цю відповідь) і додаткові заняття (38%).

Освітяни також відповіли, які дії поза їхнім контролем можуть допомогти покращити навчальні результати. Зокрема, 85% вчителів радять самостійне навчання з використанням відкритих ресурсів (відеоуроки, онлайн-курси тощо). Третина опитаних (37%) зазначила, що допоможе збільшення кількості навчальних годин.

Опитування відбулося шляхом заповнення анонімної онлайн-анкети в каналі для вчителів EdEra у Viber, опитано близько 1000 вчителів. Респонденти могли обрати декілька варіантів відповідей.