Кількість постраждалих через нічний обстріл Херсона зросла до чотирьох людей

Кількість постраждалих через нічний обстріл Корабельного району Херсона зросла до чотирьох осіб – до лікарні звернувся ще один чоловік повідомила пресслужба міської військової адміністрації (МВА).

"До однієї з міських лікарень по допомогу звернувся 61-річний чоловік, який постраждав внаслідок дронової атаки в Корабельному районі міста. В нього дігностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку та контузію. Чоловікові надали необхідну медичну допомогу", – йдеться у повідомленні МВА у понеділок.

Як повідомлялося, близько 1:30 у Корабельному районі Херсона ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Поранення отримали двоє чоловіків віком 31 та 61 рік, а також 57-річна жінка.