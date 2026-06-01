11:51 01.06.2026

Кількість постраждалих через нічний обстріл Херсона зросла до чотирьох людей

Кількість постраждалих через нічний обстріл Корабельного району Херсона зросла до чотирьох осіб – до лікарні звернувся ще один чоловік повідомила пресслужба міської військової адміністрації (МВА).

"До однієї з міських лікарень по допомогу звернувся 61-річний чоловік, який постраждав внаслідок дронової атаки в Корабельному районі міста. В нього дігностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку та контузію. Чоловікові надали необхідну медичну допомогу", – йдеться у повідомленні МВА у понеділок.

Як повідомлялося, близько 1:30 у Корабельному районі Херсона ворожий снаряд влучив у житловий будинок. Поранення отримали двоє чоловіків віком 31 та 61 рік, а також 57-річна жінка.

10:24 01.06.2026
Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Донецької області в неділю, у Дружківці є загиблий

Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Донецької області в неділю, у Дружківці є загиблий

08:34 01.06.2026
ОВА: На Херсонщині внаслідок ранкової російської атаки загинув чоловік

ОВА: На Херсонщині внаслідок ранкової російської атаки загинув чоловік

07:41 01.06.2026
Внаслідок двох нічних атак на Одесу постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Внаслідок двох нічних атак на Одесу постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

07:17 01.06.2026
МВА: унаслідок нічного артобстрілу Херсона постраждали троє людей

МВА: унаслідок нічного артобстрілу Херсона постраждали троє людей

17:25 31.05.2026
Окупанти атакували автомобіль поліції в Херсоні, троє правоохоронців отримали контузії та поранення

Окупанти атакували автомобіль поліції в Херсоні, троє правоохоронців отримали контузії та поранення

11:31 31.05.2026
Росія за тиждень застосувала проти українців 2300 ударних дронів та 108 ракет – Зеленський

Росія за тиждень застосувала проти українців 2300 ударних дронів та 108 ракет – Зеленський

22:15 30.05.2026
Росіяни вдарили по Херсону, постраждала одна людина – МВА

Росіяни вдарили по Херсону, постраждала одна людина – МВА

19:41 30.05.2026
Десятеро людей було поранено на Дніпропетровщині у суботу – ОВА

Десятеро людей було поранено на Дніпропетровщині у суботу – ОВА

12:54 30.05.2026
Одна людина загинула, шестеро зазнали поранень через російські обстріли на Донеччині

Одна людина загинула, шестеро зазнали поранень через російські обстріли на Донеччині

08:42 30.05.2026
У Херсоні дрон влучив у газопровід у середмісті, троє людей дістали поранення – МВА

У Херсоні дрон влучив у газопровід у середмісті, троє людей дістали поранення – МВА

На Чернігівщині внаслідок удару БпЛА травмовано 8 людей, серед них троє дітей – ДСНС

У Харкові кількість постраждалих унаслідок атак БпЛА зросла до 4, загалом в області поранено 9 людей

Внаслідок двох нічних атак на Одесу постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Зеленський у День Києва: Столиця вистояла у темряві та попри все залишається містом сили

Україні потрібна підтримка США, поки ми не створимо європейську протибалістичну систему – Зеленський

САП: повідомлено про підозру посадовцю Служби автодоріг на Львівщині за нецільове використання понад 94 млн грн

Українці шукають в мережі інформацію про День захисту дітей, але його перенесли на 20 листопада

Свириденко перебуває з робочим візитом у Литві

Опитування: 91% українських вчителів вважають, що навчальні результати учнів погіршилися за останні два роки

Окупанти продовжують безуспішні спроби наступати в Сумській області та інфільтруватися в Куп'янську – ISW

У Фінляндії відбудуться заходи НАТО з випробувань інновацій у сфері оборони та безпеки

Внаслідок атак є нові знеструмлення споживачів у семи областях – "Укренерго"

Апеляційний суд залишив у силі 15-річний тюремний строк за держзраду ексспівробітнику Укроборонпрому

Макрон заявив про затримання танкера, що йшов з РФ

Єленський: Всесвітня рада церков мала би виключити РПЦ зі свого складу

