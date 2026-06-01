Окупанти продовжують безуспішні спроби наступати в Сумській області та інфільтруватися в Куп'янську – ISW

Російські війська продовжили наступальні операції в Сумській області в неділю 31 травня, але не досягли підтвердженого прогресу, а також намагаються відкинути українські війська від міжнародного кордону в Харківській області, щоб створити оборонну буферну зону з Бєлгородською областю та наблизитися до міста Харків у межах досяжності артилерійського вогню, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Російські війська нещодавно провели місію з інфільтрації на Куп’янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 травня, показують, як українські війська завдають удару по російським позиціям у північній частині Куп’янська після російської операції з інфільтрації… В Куп’янську залишаються лише окремі російські групи в Ліцеї №7 та на консервному заводі, але російські війська не мають стабільного контролю над цими районами. Російські війська продовжують намагатися просунутися та закріпити позиції на Куп’янському напрямку", – йдеться у звіті ISW.

Крім того, повідомляється, що російські війська продовжують місії з інфільтрації на харківському напрямку, зокрема, в районі Вовчанських хуторів та інших населених пунктів на північний схід від Харкова, але зустрічають опір з боку українських Сил оборони. "Російські війська безуспішно намагаються встановити понтонну переправу в напрямку Вовчанська. Український батальйон, що діє на харківському напрямку, 31 травня повідомив, що українські війська збили російську вантажівку зі зрізаним дахом та причепом, який російські війська намагалися використовувати як імпровізований понтон", – повідомляють в Інституті.

Окупанти у неділю провели обмежені наземні атаки в напрямку Борової, щоб просунутись до річки Оскіл, але російське військове командування не може виділити достатні оперативні резерви для цих зусиль, оскільки надає пріоритет куп’янському та лиманському напрямкам.

Крім цього, російські війська продовжують проводити місії з інфільтрації в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка в Донецькій області, а також в напрямку міста Гуляйполе Запорізької області. "Українські війська завдають ударів по російських позиціях у північно-західній, північній, центральній, західній та південній частині Костянтинівки та в північній частині Довгої Балки на південний захід від Костянтинівки після того, як, за оцінками ISW, проведених там росіянами місій з інфільтрації", – йдеться в звіті.

У суботу та неділю російські окупаційні війська продовжували обмежені наземні атаки в напрямку Добропілля, Покровська, Новопавлівки та на схід від Олександрівки Донецької області, а також на південний схід, південний захід та захід від міста Оріхів Запорізької області, але не досягли підтвердженого просування.