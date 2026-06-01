Інтерфакс-Україна
Події
11:09 01.06.2026

У Фінляндії відбудуться заходи НАТО з випробувань інновацій у сфері оборони та безпеки

2 хв читати
У Фінляндії відбудуться заходи НАТО з випробувань інновацій у сфері оборони та безпеки

Міноборони Фінляндії повідомило про проведення на території республіки в червні низки заходів НАТО з випробувань інновацій у сфері оборони та безпеки.

"Фінляндія надасть високоякісні та реалістичні умови, а також інфраструктуру для низки випробувань світового класу. Заходи з випробувань під керівництвом НАТО об’єднують розробників нових технологій і кінцевих користувачів оборонного відомства, сприятимуть гармонізації та підвищенню функціональності систем союзників у складних оперативних умовах", – заявив міністр оборони Антті Гяккянен, слова якого наводить оборонне відомство.

У рамках випробувань компанії, що розробляють технології у сфері оборони та безпеки, зможуть перевірити функціональність своїх інновацій і переконатися в їхній відповідності вимогам у реальних умовах і середовищах. Заходи буде організовано в різних регіонах республіки, що дасть змогу компаніям тестувати свої інновації або в морській оперативній обстановці, або в північному оперативному районі, або в районі східного кордону НАТО, або в контексті командного центру, йдеться в повідомленні Міноборони.

У випробуваннях візьмуть участь фінські та міжнародні компанії з країн НАТО. Серед сфери технологій, що підлягають випробуванням, – системи управління і контролю та їхня інтеграція, штучний інтелект і застосунки для обробки даних, комунікаційні технології, сенсорні системи і системи протидії безпілотникам.

На полігоні "Інноваційний полігон" також будуть проведені випробування в межах ініціативи НАТО LCI-X (Layered Counter Unmanned Aircraft Systems Initiative) з боротьби з безпілотниками.

Теги: #нато #навчання #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:36 31.05.2026
Удар дрону по будинку в Румунії є політичним тиском РФ на країну НАТО, переконаний Зеленський

Удар дрону по будинку в Румунії є політичним тиском РФ на країну НАТО, переконаний Зеленський

02:44 30.05.2026
Румунія звернеться до НАТО щодо прискорення постачання ППО – ЗМІ

Румунія звернеться до НАТО щодо прискорення постачання ППО – ЗМІ

18:24 29.05.2026
Фінляндія направить Україні додаткову військову допомогу – міністр оборони

Фінляндія направить Україні додаткову військову допомогу – міністр оборони

12:05 29.05.2026
Дан: Румунія разом із НАТО посилюватиме ППО та захист Східного флангу після інциденту з російським дроном

Дан: Румунія разом із НАТО посилюватиме ППО та захист Східного флангу після інциденту з російським дроном

08:59 29.05.2026
НАТО засудило РФ після влучання дрона в Румунії – речниця альянсу

НАТО засудило РФ після влучання дрона в Румунії – речниця альянсу

22:09 28.05.2026
Мадяр поінформував Рютте, що Угорщина не поставляє Україні зброю чи військову техніку

Мадяр поінформував Рютте, що Угорщина не поставляє Україні зброю чи військову техніку

18:43 27.05.2026
Федоров обговорив оборонні пріоритети України з міністрами оборони Німеччини, Британії та генсеком НАТО

Федоров обговорив оборонні пріоритети України з міністрами оборони Німеччини, Британії та генсеком НАТО

18:20 26.05.2026
Фінляндія залишає кордон із РФ закритим до подальшого повідомлення – МВС республіки

Фінляндія залишає кордон із РФ закритим до подальшого повідомлення – МВС республіки

14:42 25.05.2026
Дітям ветеранів спрощено доступ до освітніх пільг – можна використовувати витяг із Реєстру ветеранів

Дітям ветеранів спрощено доступ до освітніх пільг – можна використовувати витяг із Реєстру ветеранів

23:09 21.05.2026
Глава МЗС Фінляндії назвала звинувачення Росією країн Балтії частиною ширшої дезінформаційної кампанії

Глава МЗС Фінляндії назвала звинувачення Росією країн Балтії частиною ширшої дезінформаційної кампанії

ВАЖЛИВЕ

На Чернігівщині внаслідок удару БпЛА травмовано 8 людей, серед них троє дітей – ДСНС

У Харкові кількість постраждалих унаслідок атак БпЛА зросла до 4, загалом в області поранено 9 людей

Внаслідок двох нічних атак на Одесу постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Зеленський у День Києва: Столиця вистояла у темряві та попри все залишається містом сили

Україні потрібна підтримка США, поки ми не створимо європейську протибалістичну систему – Зеленський

ОСТАННЄ

Внаслідок атак є нові знеструмлення споживачів у семи областях – "Укренерго"

Апеляційний суд залишив у силі 15-річний тюремний строк за держзраду ексспівробітнику Укроборонпрому

Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Донецької області в неділю, у Дружківці є загиблий

Макрон заявив про затримання танкера, що йшов з РФ

Єленський: Всесвітня рада церков мала би виключити РПЦ зі свого складу

Два влучання безпілотників зафіксовано вночі в Сумах, люди не постраждали – мерія

На Чернігівщині внаслідок удару БпЛА травмовано 8 людей, серед них троє дітей – ДСНС

ППО України збила 228 зі 265 БпЛА, зафіксовано 27 ударних БпЛА на 18 локаціях

У Харкові кількість постраждалих унаслідок атак БпЛА зросла до 4, загалом в області поранено 9 людей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1650 ворожих цілей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА