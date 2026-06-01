У Фінляндії відбудуться заходи НАТО з випробувань інновацій у сфері оборони та безпеки

Міноборони Фінляндії повідомило про проведення на території республіки в червні низки заходів НАТО з випробувань інновацій у сфері оборони та безпеки.

"Фінляндія надасть високоякісні та реалістичні умови, а також інфраструктуру для низки випробувань світового класу. Заходи з випробувань під керівництвом НАТО об’єднують розробників нових технологій і кінцевих користувачів оборонного відомства, сприятимуть гармонізації та підвищенню функціональності систем союзників у складних оперативних умовах", – заявив міністр оборони Антті Гяккянен, слова якого наводить оборонне відомство.

У рамках випробувань компанії, що розробляють технології у сфері оборони та безпеки, зможуть перевірити функціональність своїх інновацій і переконатися в їхній відповідності вимогам у реальних умовах і середовищах. Заходи буде організовано в різних регіонах республіки, що дасть змогу компаніям тестувати свої інновації або в морській оперативній обстановці, або в північному оперативному районі, або в районі східного кордону НАТО, або в контексті командного центру, йдеться в повідомленні Міноборони.

У випробуваннях візьмуть участь фінські та міжнародні компанії з країн НАТО. Серед сфери технологій, що підлягають випробуванням, – системи управління і контролю та їхня інтеграція, штучний інтелект і застосунки для обробки даних, комунікаційні технології, сенсорні системи і системи протидії безпілотникам.

На полігоні "Інноваційний полігон" також будуть проведені випробування в межах ініціативи НАТО LCI-X (Layered Counter Unmanned Aircraft Systems Initiative) з боротьби з безпілотниками.